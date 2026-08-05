Goriški mandat v državnem svetu visi med Svobodo in SDS
Prebivalci ožje Goriške ne bodo neposredno izvolili svojega novega predstavnika v državni svet, a je kljub temu zanimivo opazovati politična lobiranja obeh taborov. Desnosredinskega zastopa Marko Švara (SDS), levosredinskega pa Vesna Humar (GS), ki ima nekoliko več možnosti za izvolitev, a ta še ni zagotovljena.
LJUBLJANA > Potem, ko je dosedanja članica državnega sveta iz ožje Goriške Elena Zavadlav Ušaj prevzela mandat poslanke državnega zbora, je državna volilna komisija sprožila postopke za izvolitev novega člana državnega sveta. Volitve bodo potekale 19. avgusta v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica. Kandidacijski postopek je že bil opravljen, tako da je volilna komisija prejšnji teden potrdila tri kandidature za državnega svetnika in vseh 22 elektorjev.
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