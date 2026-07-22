Hiša ne bo ogrozila socialnih prejemkov

Sprejeta novela za zdaj preprečuje, da bi višje ocenjene vrednosti stanovanj in hiš vplivale na socialne prejemke družin.

SLOVENIJA • Če vas skrbi, da bi zaradi višje ocenjene vrednosti stanovanja ali hiše izgubili otroški dodatek, štipendijo ali denarno socialno pomoč, je prišla pomembna odločitev. Državni zbor je na izredni seji s 55 glasovi za in 17 proti sprejel novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero je zamaknil uporabo novih posplošenih vrednosti nepremičnin pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. Spremembo je pripravila vlada na predlog ministrstva za finance, njen namen pa je preprečiti, da bi višje ocenjene vrednosti nepremičnin že zdaj vplivale na upravičenost do socialnih transferjev.