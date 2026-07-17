(INTERVJU) Milan Kuster: "Ljudi, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, bi bilo treba čuvati, ne pa napadati in demonizirati"
Za Milanom Kustrom je burno obdobje. Razhod z nekdanjim poslovnim partnerjem je prerasel v sodne postopke, ob tem pa je i-Vent po prevzemu britanske skupine Volution stopil na novo razvojno pot. Kuster pravi, da ga kratkoročne poslovne številke zanimajo manj kot dolgoročni razvoj znanja, tehnologij in novih produktov. V pogovoru odkrito govori tudi o slovenskem poslovnem okolju, davkih in svojem pogledu na politiko.
V zadnjih tednih se okoli i-Venta in Lunosa veliko dogaja. Potekajo pravni postopki, v javnost prihajajo očitki z ene in druge strani, vi pa ste vložili tudi predlog za začetek stečajnega postopka družbe Lunos. Kaj se pravzaprav dogaja?
"Med podjetjema potekajo določeni pravni postopki, zato njihovih podrobnosti ne želim komentirati. Dejstvo je, da se je po razhodu ustvarilo precej napetosti, sam pa si predvsem želim, da bi se razmere umirile. Moj fokus ostaja razvoj podjetja, inovacije in ustvarjanje novih rešitev za kupce. Prav zato smo se v zadnjih letih osredotočili na razvoj lastnih prezračevalnih sistemov, širitev na tuje trge in krepitev podjetja. Verjamem, da bodo odprta vprašanja razrešili pristojni organi, mi pa bomo svojo energijo usmerjali predvsem v prihodnost."
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