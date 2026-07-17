(INTERVJU) Milan Kuster: "Ljudi, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, bi bilo treba čuvati, ne pa napadati in demonizirati"

"Če bi bilo tako lahko narediti denar na trgu, bi bili vsi ministri in poslanci raje podjetniki s firmami, ki delajo milijone. Verjemite. Pa ni tako lahko," pravi Milan Kuster.

V zadnjih tednih se okoli i-Venta in Lunosa veliko dogaja. Potekajo pravni postopki, v javnost prihajajo očitki z ene in druge strani, vi pa ste vložili tudi predlog za začetek stečajnega postopka družbe Lunos. Kaj se pravzaprav dogaja?

"Med podjetjema potekajo določeni pravni postopki, zato njihovih podrobnosti ne želim komentirati. Dejstvo je, da se je po razhodu ustvarilo precej napetosti, sam pa si predvsem želim, da bi se razmere umirile. Moj fokus ostaja razvoj podjetja, inovacije in ustvarjanje novih rešitev za kupce. Prav zato smo se v zadnjih letih osredotočili na razvoj lastnih prezračevalnih sistemov, širitev na tuje trge in krepitev podjetja. Verjamem, da bodo odprta vprašanja razrešili pristojni organi, mi pa bomo svojo energijo usmerjali predvsem v prihodnost."