Iz koalicije prvi kritični odzivi na odločitev ustavnih sodnikov

Iz vrst koalicije prihajajo prvi kritični odzivi na odločitev ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.

LJUBLJANA > "Preroške besede nekdanje poslanke J. Murgel (nekdanje poslanke SMC Jasne Murgel op. STA) '...leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike' so meso postale," je na omrežju X zapisala Godec.

Ustavni sodniki so dovolili referendum na zakon, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev, je poudarila. "Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila in ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo itd.," se je vprašala prva med poslanci največje koalicijske stranke.

Poglajen: "Dan, ko se je ideološko kontaminirano ustavno sodišče postavilo nad ustavo"

Da bo današnji dan šel v slovensko zgodovino kot "dan, ko se je ideološko kontaminirano ustavno sodišče postavilo nad ustavo," je medtem na omrežju X zapisal poslanec SDS Poglajen. "Tisti, ki bi morali varovati ustavni red, ga po novem pomagajo rušiti. Pravna država, počivaj v miru," je bil kritičen.

NSi: Na referendumu odločanje o razvoju Slovenije

Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so v odzivu zapisali v NSi. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj Slovenije ali proti njemu.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je medtem mnenja, da je tak razvoj dogodkov možen le v Sloveniji. "Zakon, ki nikomur nič ne jemlje ... ampak res nikomur. Potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč," se glasi njegov zapis na X.

Nekoliko drugačen pogled je medtem na isti platformi podal politolog Miro Haček. "Ustavno sodišče prijazno pomaga vladi: če zakon na referendum pade, bo vlada prihranila skoraj milijardo proračunskega denarja, če zakon ne pade, pa vlada razglasi (politično) zmago. Win-win," je navedel.

Logar: Nič, treba bo zmagati na referendumu

Predsednik koalicijskih Demokratov Anže Logar je odločitev ustavnega sodišča postavil v kontekst prizadevanj delov družbe, da se v državi ohrani status quo. To za Demokrate po njegovih besedah ne pride v poštev. "Nič, treba bo zmagati referendum," je zapisal.

"Demokrati smo šli v vlado, da naredimo konkretne spremembe na področju boja zoper korupcijo, oblikovanja ugodnejšega gospodarskega okolja in delujočega javnega zdravstva. Tisti, ki prisegajo na 'status quo', so preko referendumskih pobud napovedali vojno vsem iniciativam za razvojno in uspešno Slovenijo. Za Demokrate 'status quo Slovenija' ni opcija!" je Logar zapisal na družbenem omrežju X.

Ustavno sodišče je šlo z danes objavljeno odločitvijo po Logarjevih navedbah močno naproti opoziciji in sindikatom. Temeljno ustavno vprašanje pa so ustavni sodniki po njegovem mnenju pustili neodgovorjeno.

Gre za vprašanje, "kakšen je učinek morebitnega zavrnilnega referenduma na določbe zakona, ki sploh ne bi smele biti na referendumu". "Kot da bi se namenoma odločili za pravno dvoumnost, nekakšen ustavno(u)sodni lock-down," je ocenil.

"Ja nič, treba bo zmagati referendum. Ustavno sodišče je odločitev o nižjih davkih, nižjem DDV za hrano, o oprostitvi plačila (nedelujoče) dolgotrajne oskrbe za upokojence - prepustilo ljudem," ugotavlja Logar. "Če želimo delujočo, uspešno Slovenijo z nižjimi davki in manj birokracije, potem bo treba iti na referendum in glasovati ZA," je pozval.