Izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani bo zaživelo septembra

LJUBLJANA > Po poročanju POP TV izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar še ni v Sloveniji, posle do nadaljnjega opravlja iz Jeruzalema. Doslej je že bila pristojna za Slovenijo, hkrati tudi za Malto, vendar kot nerezidenčna veleposlanica s sedežem na Dunaju. Za prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji so jo izraelske oblasti imenovale julija.

Pri veleposlanici so za Pop TV potrdili, da lokacijo za veleposlaništvo v slovenski prestolnici še iščejo. Neuradno si ogledujejo tri - v centru Ljubljane, v nakupovalnem središču BTC in v poslovni stavbi WTC. Datuma odprtja sicer še ne morejo posredovati. Ob tem so zakrožile tudi neuradne informacije o obisku izraelskega zunanjega ministra ob odprtju veleposlaništva, še navaja Pop TV.

Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije nato razveljavila.

Kot enega od načrtov za obnovitev odnosov med državama je Janša v junijskem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Zunanji minister Tone Kajzer je sicer v pogovoru za STA prejšnji teden dejal, da se veleposlaništvo v Izraeli zaenkrat ne seli nikamor in da konkretnih načrtov za to ni.