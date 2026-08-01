Janša ob dogajanju v Ceuti opozoril na nujnost zaščite zunanjih meja EU

LJUBLJANA > "Stojimo ob strani prebivalcem Španije," je dodal.

Janša je ob tem zapisal, da sočutja do tistih, ki so resnično v stiski, nikoli ne bi smeli zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Menil je še, da država, ki ne more zaščititi svojih meja, ne more v celoti uveljavljati vladavine prava. "Nezakonita prečkanja meja morajo imeti jasne in hitre posledice," je še poudaril.

Slovenski premier je v petek z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. Kot je danes sporočila vlada na omrežju X, se je pozivu doslej pridružilo skupno 22 članic unije.

V pismu, ki so ga pripravili na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

V Ceuto so v preteklih dneh preko morja in kopnega prispeli mnogi migranti. Po podatkih španskih oblasti je v eksklavo vstopilo 50.000 ljudi, po oceni regionalnega predsednika Ceute pa jih je mejo z Marokom prečkalo 60.000. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, v eksklavi ostaja še neznano število ljudi. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju je po najnovejših podatkih španskega notranjega ministrstva umrlo 67 migrantov.