Janša po vrhu koalicije voljnih Ukrajini zagotovil polno podporo

"Današnji sestanek je pokazal, da se pomoč in pripravljenost pomagati Ukrajini veča, škoda samo, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, (...) če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji," je po sestanku v Parizu v izjavi, objavljeni na omrežju X, še dejal Janša.

Udeležil se je srečanja vrha koalicije, na katerem so bili tudi voditelji EU in Nata ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad. Skupino sta ustanovila Pariz in London, da bi Kijevu zagotovila vojaško podporo in varnostna jamstva.

Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron je po sestanku naznanil odločitev, da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine.

Ob robu srečanja je Ukrajina danes skupaj s še devetimi evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki.