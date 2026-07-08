Janša: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev

ANKARA > "Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev," je Janša po vrhu Nata povedal o novem slovenskem prispevku v okviru pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini. Dodal je, da je bila napoved na vrhu v Ankari "lepo sprejeta".

Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. "V tem trenutku gre za vprašanje življenja in smrti civilistov v Kijevu," je povedal premier.

Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Ukrajini, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Še pred tem bo v Parizu sodeloval na srečanju držav t. i. koalicije voljnih za podporo Kijevu.

Nadaljnja vojaška podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je bila sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha zveze Nato v Ankari. Govorili so še o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti in povečevanju proračunskih izdatkov za obrambo.

Vojaško pomoč Ukrajini, tudi v okviru pobude PURL, zveza Nato obravnava kot izdatek za temeljne obrambne potrebe, ki jih nameravajo članice zavezništva do leta 2035 zvišati na 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Slovenija bo sicer letos glede na v torek objavljene ocene edina članica, ki za temeljne obrambne potrebe ne bo namenila niti dveh odstotkov BDP.