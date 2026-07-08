Janša upa, da Grims ne bo izključen iz EPP

"Upam, da do te izključitve ne bo prišlo. Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo," je dejal Janša.

Po njegovih besedah Grims ni kršil pravil Slovenske demokratske stranke, saj ni član poslanske skupine SDS v državnem zboru, temveč je član politične skupine EPP v Evropskem parlamentu.

"Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev. Pač vsak klub ima svoja pravila. Niso pa to take stvari po našem mnenju - ker ne gre za vsebino -, da bi zaradi tega moral biti izključen," je še povedal premier.

EPP Grimsu med drugim očita pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Potem, ko je predsedstvo EPP prejšnji teden že potrdilo izključitev Grimsa, bo o tem danes v Strasbourgu na tajnem glasovanju odločala politična skupina EPP. Glasovanje skupine, ki šteje 185 evropskih poslancev, bo potekalo ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Pričakovati je, da bodo odločitev predsedstva podprli.

Vodja nacionalne delegacije SDS v EPP Romana Tomc je Grimsu na izvršilnem odboru SDS predlagala, naj odstopi kot evropski poslanec. Kot je navedla v torkovem sporočilu za javnost, mu je to predlagala s ciljem zaščite interesov SDS. Na vprašanje o predlogu Tomc je Janša danes odvrnil, da so imeli nekoliko daljšo razpravo o tem, "kaj bi bilo, če bi bilo, pa mislim, da nismo še tam".