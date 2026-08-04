Julij nadpovprečno topel in osončen ter skromno namočen

LJUBLJANA • Odklon temperature zraka je julija letos od povprečja primerjalnega obdobja med letoma 1991 in 2020 znašal dve stopinji Celzija. Glede na primerjalno obdobje je bil mesec relativno najbolj topel v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer je odklon temperature zraka večinoma znašal med dvema in 2,5 stopinje. V severnem, severovzhodnem in jugovzhodnem delu Slovenije so bili odkloni nekoliko manjši, večinoma med 1,5 in dvema stopinjama. Julij je bil glede na temperaturni razpon večinoma zelo topel, v delu osrednje Slovenije, Koroške in Štajerske pa izjemno topel.

Medtem je bila višina padavin na državni ravni močno pod dolgoletnim povprečjem. Kazalnik padavin je znašal 49 odstotkov, povprečno namočen pa je bil le del Vipavske doline. Relativno najmanj padavin je padlo v pasu od Gorenjske prek Ljubljanske kotline in Idrijskega do Notranjske ter v delih Savinjske, Posavja in Podravja, kjer je kazalnik znašal večinoma med 20 in 40 odstotki. V preostalem delu države se je kazalnik višine padavin večinoma gibal med 40 in 60 odstotki, v delu Dolenjske, na Pohorju in Goričkem pa je lokalno dosegel tudi do 80 odstotkov.

Letošnji julij se uvršča med štiri najmanj namočene julije od leta 1950. V tem obdobju je bil najbolj suh julij 2013, ko je kazalnik višine padavin dosegel le 36 odstotkov, sledita mu julija 2006 in 1983, oba s kazalnikom 41 odstotkov.

Mesec julij je bil letos na ravni Slovenije tudi nadpovprečno osončen, kazalnik trajanja sončnega obsevanja na državni ravni je znašal 113 odstotkov. Relativno največ sončnega vremena je bilo na severozahodu države. Prostorsko gledano je bila vsa Slovenija nadpovprečno osončena, kazalnik sončnega obsevanja je v večjem delu države znašal med 100 in 110 odstotki, na skrajnem jugovzhodu in severu Slovenije pa je bilo sonca s kazalnikom sončnega obsevanja med 115 in 130 odstotki še relativno nekoliko več.

Letošnji julij je tako po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen, so še zapisali na Arsu.