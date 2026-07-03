Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990

LJUBLJANA > Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4039 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot maja in sedem odstotkov več kot junija lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 1586 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 758 presežnih delavcev, 84 brezposelnih zaradi stečajev in 303 iskalci prve zaposlitve. Ostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 13,4 odstotka manj prijav iskalcev prve zaposlitve in osem odstotkov manj prijav presežnih delavcev. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 4,6 odstotka več in brezposelnih zaradi stečajev 75 odstotkov več.

Več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (za 2,7 odstotka) in brezposelnih stečajnikov (za 140 odstotkov) je bilo tudi glede na lanski junij. Porast novoprijavljenih je bil medletno tudi pri presežnih delavcih, in sicer za 12,1 odstotka. Iskalcev prve zaposlitve se je medtem prijavilo 11,9 odstotka manj.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela ...

Med junija prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini.

Od 4854 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2804, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in dva odstotka manj kot junija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov denimo v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je na novo prijavilo 29.141 brezposelnih oseb, kar je 0,6 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (12.205). Prijavilo se je tudi 2348 iskalcev prve zaposlitve ter 6083 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je prijavilo 6,1 odstotka manj presežnih delavcev in stečajnikov ter 2,1 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in tri odstotke manj iskalcev prve zaposlitve.

Iz evidence se je skupaj odjavilo 34.073 brezposelnih oseb, od teh 22.636 zaradi zaposlitve, kar je tri odstotke manj kot v primerljivem obdobju leta 2025.

Najbolj se je junija brezposelnost zmanjšala v Kopru

Junija se je brezposelnost glede na maj zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Najbolj se je zmanjšala v Kopru (-5,1 odstotka), najmanj pa v Novi Gorici (-0,1 odstotka). Bolj kot na ravni države se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo tudi v službah zavoda v Murski Soboti (-4,0 odstotka), Kranju (-3,2 odstotka), Velenju (-3,0 odstotka), Mariboru (-2,3 odstotka), na Ptuju (-2,1 odstotka) ter v Sevnici (-2,0 odstotka). Manjši upad pa poleg službe v Novi Gorici imeli tudi v Novem mestu (-1,3 odstotka), Celju (-0,9 odstotka) in Ljubljani (-0,5 odstotka).

Medletno je se je število brezposelnih najbolj znižalo v Murski Soboti (-9,7 odstotka), Celju (-7,5 odstotka) in v Trbovljah (-7,3 odstotka). Največje medletno povišanje je imela tudi junija območna služba zavoda v Velenju, kjer je bilo 8,2 odstotka več brezposelnih oseb kot v istem mesecu lani.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, so junija zavodu sporočili 15.244 prostih delovnih mest oz. 17,1 odstotka več kot maja in 9,7 odstotka več kot junija 2025.

Največ oglasov je bilo za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, predmetne učitelje v osnovni šoli, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, strokovnjake vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, učitelje razrednega pouka, delavce za pomoč pri pouku, strokovnjake za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela ter voznike težkih tovornjakov in vlačilcev.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so medtem na voljo za april. Brezposelnost je bila tedaj 4,5-odstotna, kar je bilo 0,1 odstotne točke manj kot marca in enako kot aprila 2025.