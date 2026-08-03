Jutri cenejši bencin in dražji dizel

Liter 95-oktanskega bencina se bo opolnoči pocenil za dva centa, liter dizla pa se bo podražil za 5,4 centa.

LJUBLJANA • Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalno dovoljenih, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Je pa vlada pred dnevi za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,782 evra, dizel okoli 2,097 evra, kurilno olje pa okoli 1,709 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane. Slovenija je z obstoječimi instrumenti že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za blažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv. Vlada se je zato odločila, da Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum, ki ga določa zakonodaja EU.