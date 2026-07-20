Kaj o aferi Mijić menita primorska kandidata za državni zbor stranke Resni.ca?

Prejšnji teden se je izkazalo, da se je Boris Mijić v javnosti napačno predstavljal kot diplomirani inženir gradbeništva. To je navedel tako pred volitvami v DZ kot tudi v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ. A so nato na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljane pojasnili, da Mijič “ni evidentiran kot diplomant”. Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss. Že pred tem je prišlo na dan, da njegovo podjetje Progros dlje časa ni plačevalo delavcev, ob tem pa naj bi bil državi dolžan več deset tisoč evrov, nepravilnosti v podjetju je ugotovil tudi inšpektorat za delo, Progros se je znašel tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Potem ko je zgodba prišla v javnost, je Mijič junija odstopil z mesta direktorja, ostaja pa lastnik podjetja. Zatrdil je, da bo do konca leta poravnal dolgove.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.