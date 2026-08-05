Kdo je financiral rekordno kampanjo Anžeta Logarja?

Anže Logar in Demokrati so si privoščili eno najdražjih volilnih kampanj doslej. Kako so jo financirali?

LJUBLJANA > Stranka Demokrati. Anžeta Logarja je za kampanjo pred letošnjimi volitvami uradno porabila skoraj 600.000 evrov. Šlo je za doslej eno najdražjih volilnih kampanj za državnozborske volitve med strankami.

Za kaj so pri Logarju porabili 590 tisoč evrov. Foto: Ajpes Foto: Ajpes

To razkriva poročilo o financiranju volilne kampanje, ki ga je stranka danes objavila na spletni strani Ajpesa. Iz njega izhaja, da je za kampanjo porabila skoraj 590.600 evrov. Celoten znesek je bil plačan z računa stranke.

Anže Logar se je pred volitvami prevažal naokoli v nekdanjem kombiju verige burgerjev Lars & Sven. Ta je bila v lasti vidnega člana Demokratov Primoža Novaka. O tem ni nobenih podatkov v poročilu o financiranju volilne kampanje. Foto: Facebook/primož Novak Foto: Facebook/primož Novak

Kako so Demokrati prišli do denarja, pa bodo razkrili šele v poročilu o rednem poslovanju stranke za leto 2026, ki bo objavljeno prihodnje leto. Dejstvo je, da stranka ni najela posojila, kar je pred volitvami dejal tudi predsednik stranke Anže Logar. “Kredita ne bomo mogli vzeti, ker novonastali stranki nihče ne bo dal kredita. Jaz sem že doniral. Tudi kolegi smo donirali, da omogočimo vsaj del tega zagonskega kapitala,” je povedal Logar.

Na rednem računu Demokratov konec lanskega leta je bilo samo 100 tisoč evrov. Preostanek je stranka zbirala v prvih dveh mesecih letošnjega leta, torej pred odprtjem volilnega računa. Od kod je prišla razlika, po naših izračunih skoraj 370 tisoč evrov, tako za zdaj še ni jasno.

Prva stran Logarjevega poročila o kampanji. Foto: Ajpes Foto: Ajpes

Ob tem velja poudariti, da gre zgolj za stroške uradne volilne kampanje, ki je trajala 30 dni pred volitvami. Demokrati so kot že nekatere druge stranke od novembra 2025 po vsej Sloveniji izvajali obsežno oglaševalsko in promocijsko kampanjo. Takšnega obsega aktivnosti pri novoustanovljeni politični stranki v Sloveniji doslej praktično še nismo videli. Za to so porabili še več sto tisoč evrov, ki v tem poročilu niso zajeti.

Kaj torej razkrivajo uradni podatki o financiranju Logarjeve kampanje? In kaj ostaja neznanka?

Imena Logarjevih donatorjev bodo

znana šele leta 2027

Kot omenjeno, je imela stranka ob koncu leta 2025 na transakcijskem računu približno 96.000 evrov. V prvih treh mesecih letošnjega leta je iz državnega proračuna prejela še okoli 29.000 evrov rednih proračunskih sredstev. Do teh so bili Logarjevi upravičeni, ker so si pred volitvami pripojili stranko Konkretno, ki jo je pred tem vodil Zdravko Počivalšek.

Za financiranje kampanje so kandidati za poslance stranki posodili še 98.000 evrov. Skupaj tako javno znani viri predstavljajo približno 223.000 evrov.

To pomeni, da pri skoraj 590.600 evrih porabe ostaja približno 367.000 evrov. Od kod je prišel ta denar, ni razvidno. Stranka je kampanjo uradno financirala z lastnimi sredstvi, ne z donacijami, nakazanimi neposredno na račun volilne kampanje.

Po zakonu lahko sicer političnim strankam donirajo izključno fizične osebe. Najvišji dovoljeni znesek pa je 25.360 evrov oziroma desetkratnik osnovne povprečne bruto plače za leto 2025.

Logarjeva stranka je sicer sprva na svoji spletni strani objavljala poročila o oglasnih kampanjah. Pri tem se je sklicevala na uredbo Evropskega parlamenta o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju. Toda zadnje poročilo je stranka objavila novembra lani, po tistem pa nobenega več.

Z razkošno kampanjo ob boku največjim strankam

Kot omenjeno, so Demokrati za volilno kampanjo porabili dobrih 590 tisoč evrov, kar je zelo blizu zakonsko dovoljenemu limitu. Ta je na letošnjih volitvah znašal približno 677.000 evrov za stranke, ki so kandidirale po vsej Sloveniji.

Za primerjavo: na državnozborskih volitvah leta 2022 je povprečna poraba strank znašala približno 374.000 evrov. Zmagovalno Gibanje Svoboda je takrat za kampanjo porabilo okoli 408.000 evrov, SDS pa 662.000 evrov. Demokrati so se tako po obsegu kampanje približali največjim in finančno najmočnejšim političnim strankam.

Logarjeva stranka je porabila bistveno več kot druge novoustanovljene stranke. Prerod Vladimirja Prebiliča je na primer za kampanjo namenil 150 tisoč evrov. Stranka Resni.ca, ki ji je uspelo priti v parlament, je medtem porabila 114 tisoč evrov.

Iz proračuna bodo dobili povrnjeno vsega 26 tisoč evrov

Vloženega denarja Demokrati ne bodo dobili nazaj. Na marčevskih volitvah so prejeli 78.902 glasov, zato jim pripada približno 26.000 evrov povračila stroškov kampanje. Zakon določa, da strankam za vsak dobljeni glas pripada 0,33 evra, zato si bodo povrnili le manjši del porabljenega denarja.

Glavni vir prihodkov bodo zato redna proračunska sredstva. Po trenutnih ocenah si lahko Demokrati obetajo približno 420.000 evrov na leto oziroma okoli 35.000 evrov na mesec. Toda iz teh sredstev bodo morali poleg poplačila stroškov kampanje financirati tudi redno delovanje stranke, od zaposlenih in najemnin do drugih tekočih stroškov.

Kar 64 od 88 kandidatov Demokratov je svoji stranki pred volitvami posodilo denar za kampanjo. Skupaj so prispevali skoraj 100.000 evrov, večinoma po 1.500 evrov. Logar je napovedal, da jim bo stranka denar vrnila po volitvah.

Med kandidati, ki so stranki posodili denar, jih je najmanj 19 po volitvah dobilo pomembnejše položaje. Nekateri so bili izvoljeni za poslance, drugi pa so prevzeli vidne funkcije v stranki ali vladi.

Za kaj je šel denar

Med največjimi prejemniki denarja iz volilne kampanje Demokratov je bila Pošta Slovenije, ki je za distribucijo volilnega materiala in obresti prejela dobrih 203.000 evrov. Več kot 106.000 evrov je stranka plačala podjetju Europlakat za zunanje oglaševanje, skoraj 70.000 evrov pa podjetju PRIMA IP za plakate in drug predvolilni material.

Med večjimi dobavitelji so bili tudi podjetje 36, ki je za organizacijo oziroma izvedbo shodov prejelo več kot 27.000 evrov, Sintagma z nekaj več kot 19.000 evri in Cortec Design s skoraj 18.000 evri. Obe podjetji sta sodelovali pri izdelavi oziroma dobavi predvolilnega materiala.

Za plakatiranje in medijsko oglaševanje je stranka sredstva namenila še več drugim podjetjem. SAX Reklame je prejel približno 15.700 evrov, Next Marketing (v lasti Radio Center) skoraj 12.700 evrov, Infonet Media približno 10.900 evrov, Insmedia pa okoli 8.500 evrov.