Klicali smo na oglas za delo z visoko plačo. Javil se je poslanec Mijič.

Boris Mijič se je prvič javno oglasil o očitkih, ki letijo na njegov računa. Za številne nepravilnosti mu ni žal. Nasprotno. Vztraja, da so vsa dosedanja razkritja o njem neresnična.

Poslanec Resni.ce Boris Mijič, čigar podjetje Progros delavcem in državi že več kot leto dni dolguje več deset tisoč evrov, zdaj na trgu išče nove delavce in jim obljublja visoke plače.

Na zavodu za zaposlovanje so se tako v zadnjih dneh pojavili trije oglasi za zaposlitev skupaj 25 delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Kandidatom, ki ne potrebujejo prav nobenih izkušenj ali izobrazbe, je za 40-urni delovnik obljubljena bruto plača v višini kar 3.500 evrov. To je skoraj 1.000 evrov več od državnega povprečja in še enkrat več, kot za primerljiva dela ponuja konkurenca.

Ko smo včeraj popoldne poklicali kontaktno osebo z imenom Boris, ki je navedena na vseh treh oglasih, se je oglasil poslanec Mijič. V krajšem pogovoru nam je pojasnil, da je oglase za nove zaposlitve objavila njegova soproga. Ta je sredi lanskega leta, ko je Mijičevo podjetje Progros zašlo v finančne težave in prenehalo z delovanjem, postala samostojna podjetnica, in spremenila dejavnost iz kozmetične v gradbeno.

Prek soproge Mijič prikrito dela tudi na državnem projektu nove ljubljanske železniške postaje, ki je trenutno največje gradbišče v državi. Kljub temu je zanikal, da bi iz ozadja vodil njeno podjetje. Še več: zanikal je celo, da je v oglasih naveden kot kontaktna oseba, čeprav je to razvidno iz samih oglasov, ki so javno objavljeni.

Kaj nam je Mijič še povedal v pogovoru? In kako je mogoče da novači nove delavce, medtem ko nekdanjim delavcem dolguje več deset tisoč evrov, sam se že leto dni uspešno izogiba delovnim inšpektorjem, policija pa ga je zaradi kršenja pravic delavcev ovadila tožilstvu?

"Nemogoče, da sem naveden kot kontakt"

Pogovor z Mijičem smo začeli z vprašanjem, ali je Boris, ki se nam je javil na klic, res poslancec Resni.ce. Potrdil je, da to drži. Prav tako je dejal, da je objavljen oglas, s katerim išče nove delavce, pristen.

Nato smo ga vprašali, zakaj je kot kontaktna oseba naveden sam in ali je on tisti, ki vodi ženino podjetje. "Kolikor jaz vem, nisem jaz naveden kot kontaktna oseba. En Željko je, pri drugih dveh pa nekdo drug," nam je pojasnil.

Ko smo Mijiču povedali, da to ne drži in da je v vseh treh oglasih kot kontaktna oseba naveden on, je odgovoril, da "je to nemogoče". Pri tem smo mu pojasnili, da smo ga prav zaradi tega lahko tudi poklicali na to javno objavljeno telefonsko številko. Na to se je odzval brez jasnega pojasnila. Poudaril pa je, da "je vedno na voljo za pojasnila javnosti".

Eden od oglasov za nove zaposlitve. Pri vseh je kot kontaktna oseba naveden Boris in telefonska številka, na katero se javlja poslanec Boris Mijič Foto: Zavod Za Zaposlovanje Foto: Zavod Za Zaposlovanje

A to ne drži. Kot smo že poročali, smo Mijiču osebno in tudi stranki Resni.ca večkrat poslali vprašanja o dolgovih podjetja Progros in s tem povezanih postopkih. "Nemogoče, jaz nisem dobil nobenih vprašanj," nam je odvrnil Mijič. Dodal je, da smo o njem objavili številne neresnične navedbe. "Vse je neresnično," nam je odgovoril na vprašanje, katere navedbe ne držijo. Na dodatna vprašanja ni želel več odgovarjati.

Sklop vprašanj, ki smo jih posredovali poslancu Mijiču. Foto: Necenzurirano.si Foto: Necenzurirano.si

Nov krog: nekdanji delavci brez plač, zdaj z obljubami išče nove

Vse to nesporno dokazuje, da Mijič išče nove zaposlene, medtem ko nekdanjim delavcem dolguje več deset tisoč evrov. Tudi te je, enako kot počne zdaj, privabil z obljubami o dobrem plačilu in urejenih pogojih dela. Kmalu zatem so začele plače zamujati, podjetje Progros pa jim ni poravnavalo niti prispevkov za socialno varnost.

Obenem se Mijič že leto dni uspešno izogiba delovnim inšpektorjem, policija pa ga je zaradi kršenja pravic delavcev ovadila tožilstvu.

Boris Mijič se je po izbruhu afere le enkrat pojavil v javnosti. Pa še to v družbi strankarskega šefa Zorana Stevanovića. Na videoposnetku ni spregovoril niti besede. Foto: X Foto: X

Poslanci so sicer najvišji predstavniki ljudstva in bi morali biti zgled odgovornega, etičnega ter zakonitega ravnanja. Od njih se upravičeno pričakuje višji standard odgovornosti kot od drugih javnih funkcionarjev, ne pa sporno ravnanje, ki je predmet inšpekcijskih, davčnih in kazenskih postopkov.

Hkrati poslanec ob svojem delu ne sme imeti še ene službe. To ne velja zgolj za izjeme, ki jih določa zakon, recimo pedagoško ali raziskovalno delo.