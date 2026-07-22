Kmetijsko ministrstvo snuje ukrepe za blaženje posledic visokih stroškov goriva, opozicija začudena nad neodzivnostjo

Ministrstvo za kmetijstvo se zaveda resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor.

LJUBLJANA > "Za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju je Evropska komisija v okviru predlaganega paketa ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev," so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so spomnili, se je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj na nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov EU v Bruslju na dvostranskem srečanju s komisarjem Christophom Hansnom zavzel za čimprejšnjo pomoč kmetom.

Ministrstvo bo po objavi izvedbene uredbe na ravni EU pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta, so napovedali.

"Cilj ministrstva je, da se po sprejetju evropskega pravnega okvira potrebni nacionalni postopki izvedejo čim hitreje in v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki," so navedli in dodali, da je pri tem cilj zagotoviti čim bolj stabilne pogoje za delovanje kmetijskih gospodarstev.

Kmetijske organizacije so danes opozorile na visoke cene kurilnega olja oz. kmetijske nafte. Ministrstva za kmetijstvo, infrastrukturo in finance so pozvale k pripravi ukrepov, pa tudi k iskanju rešitev za čebelarje. "Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli," je danes dejal predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Jože Podgoršek.

Opozicijo čudi neodzivnost vlade na podražitev goriv

V torek je prišlo do zgodovinske podražitve goriv in goriva ni zmanjkalo, "kot se je to zgodilo - vse kaže, da načrtno - pred volitvami", pravijo v Gibanju Svoboda. "Bo pa podražitev izrazito vplivala na kmetijski sektor in celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. In trenutna vlada ni odreagirala," je v torkovem zapisu na spletni strani Gibanja Svoboda zapisala poslanka te stranke in nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić.

Dodala je, da je prejšnja vlada ljudi ves čas ščitila pred podražitvami. Konec leta 2022 je sprejela tudi zakon o trošarinah, ki omogoča nakup davčno označenega goriva oziroma "kmetijskega dizla" za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. "S tem kmetje gorivo kupujejo neposredno po nižji trošarini, namesto da bi naknadno zahtevali vračilo. Prav tako se je v nakup kmetijskega dizla vključilo čebelarje, saj se možnost nakupa cenejšega goriva zagotavlja tudi za vozila, ki so prirejena za prevoz čebeljih panjev," je zapisala.

"Sedanja vlada je po drugi strani poskrbela izključno za to, da imajo trgovci z gorivom višje marže"

"Sedanja vlada je po drugi strani poskrbela izključno za to, da imajo trgovci z gorivom višje marže. To pa nas mora skrbeti," je dodala.

Vprašala se je, kje je zdaj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter kje so protestniki ali pa vsaj kakšno javno izražena skrb za to, kar se dogaja.

V stranki Levica so v torkovem odzivu na podražitev goriv zapisali, da je "desnica v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen, ki je sledil napadu na Iran s strani vzornika desnice Donalda Trumpa".

"Kam je zdaj, po volitvah, izginila panika o Sloveniji na robu propada in zakaj lahko dostavljalci zalagajo črpalke brez motenj?" so vprašali.

Predsednik DZ in stranke Resnica, ki ni del koalicije, a vlado v DZ podpira, Zoran Stevanović je danes v objavi na družbenem omrežju X med drugim dejal, da lahko le vlada uravnava trošarine, da pa so te na zakonskem minimumu. "Resnica bi si upala, če bi vodila vlado, zoperstaviti Bruslju in narediti zakonsko ceno goriva tako, da bi z znižanim DDV obrestovala samo neto ceno nafte brez trošarine, kar bi takoj znižalo ceno goriva," je dejal v videoposnetku.

"Tako kot smo zdaj želeli z znižanim DDV znižati ceno energentov z interventnim zakonom, pa je ta zakon sedaj na žalost v blokadi zaradi politikantov," je dodal.

Menil je, da bo v Sloveniji "za režim, njihove medije in pa strankarske aktiviste" ves mandat on "kriv za vse".

To lahko sprejme, je dodal, samo naj vlada "drži trošarine na dnu, naj vodi pametno zunanjo politiko, jaz bom pa poskrbel za tako parlamentarno diplomacijo, da bomo imeli prijatelje povsod po svetu, sploh med energetskimi velikani".