Krška nuklearka zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save v zmanjšanje moči reaktorja

KRŠKO • Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, so zapisali. To predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči tri stopinje Celzija.

V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz Save uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje.

Če se bodo hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. Elektrarna bo znova obratovala s polno močjo, ko bodo pogoji to omogočali, so napovedali.

Dodali so, da nuklearka zanesljivo obratuje od zaključka remonta novembra lani in je danes dosegla 280 dni neprekinjenega obratovanja. Zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom Save, je nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003. Takrat so morali moč zmanjšati za več kot tri mesece.

Danes, ko je moč krške nuklearke še nespremenjena, nanjo po podatkih sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja v Sloveniji Elesa odpade skoraj 60 odstotkov domače dnevne proizvodnje elektrike. Približno 30 odstotkov je odpade na sončne elektrarne in okoli deset odstotkov na hidroelektrarne, katerih proizvodnja je zaradi nizkega vodostaja rek občutno manjša kot običajno.

Obdobje do popolne zaustavitve Neka bi po pojasnilih predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja trajalo teden dni. Kot je še pojasnil v ponedeljkovi oddaji Odmevi na TV Slovenija, bi vnovičen zagon do polne moči vzel dan ali dva.

Izpostavil je še, da z elektrarno ni nič narobe ter da je vse, kar potrebujejo, dober pretok Save in nižja temperatura reke. "A kot napovedujejo meteorologi, vsaj 14 dni ne vidimo možnosti, da bi se reka Sava hudo spremenila v načinu pretoka in temperaturi," je opozoril.

Direktor Elesa Aleksander Mervar je minuli teden za nacionalno televizijo dejal, da so pristojnim predlagali, naj v skrajnem primeru nuklearka dobi začasen odpustek od izpolnjevanja okoljskih zavez. "Mi smo na predlog ministrstva že napisali mnenje, da bi, če bi ugasnili Nek v Krškem, lahko imeli določene težave z napetostnimi profili v prenosnem omrežju," je pojasnil.

Na ministrstvu za okolje in prostor so navedli, da bodo strokovne službe predlog preučile.

Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so medtem v torek navedli, da je električne energije v Sloveniji trenutno dovolj. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega elektroenergetskega omrežja, kar skupaj z domačimi proizvodnimi viri zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, so zapisali.

Poudarili so, da je Nek eden ključnih stebrov slovenske proizvodnje električne energije in pomemben dejavnik stabilnosti elektroenergetskega sistema. "Zato si prizadevamo, da obratuje v čim večjem obsegu in z največjo možno močjo ob spoštovanju vseh varnostnih in okoljskih zahtev," so navedli.