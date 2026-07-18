Lani se je na dan povprečno poročilo 35 in ločilo 12 Slovenk in Slovencev

Lani so na Sursu zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez. Največ porok je bilo v tretjem četrtletju (2454), mesec z največ porokami pa je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 944 parov. Ločilo se je 2172 parov. Največ razvez je bilo v četrtem četrtletju (599).

Od skupno 16.961 v letu 2025 živorojenih otrok se jih je največ (4609) rodilo v tretjem četrtletju, najmanj pa v prvem (4063). Umrlo je 21.223 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5809), najmanj pa v tretjem (4744). V Sloveniji je tako že deveto leto zapored umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo.

Naravni prirast prebivalstva je bil negativen v vseh četrtletjih in tudi v skoraj vseh mesecih, razen v septembru, ko je bil pozitiven. Število umrlih je v najmanjši meri preseglo število rojenih v tretjem četrtletju, ko je naravni prirast znašal -135 prebivalcev. Najizraziteje negativen (-1746) je bil v prvem četrtletju.

Medtem je bil selitveni prirast pozitiven skozi vse leto. V državo se je skupno priselilo 30.854 ljudi. Selitveni prirast je bil najizraziteje pozitiven v tretjem četrtletju, ko se je priselil 3001 prebivalec več, kot se jih je odselilo.

V tujino se je leta 2025 odselilo 22.335 prebivalcev Slovenije. Največ (6066) se jih je odselilo v prvem četrtletju, najmanj pa v drugem (5271).

Skupni prirast prebivalstva na letni ravni je bil pozitiven (4257), negativen je bil samo v prvem četrtletju (-212).

Največ notranjih selitev oziroma sprememb naselja prebivališča v Sloveniji je bilo v tretjem četrtletju. Vseh notranjih selitev pa je bilo za štiri odstotke manj kot leta 2024.