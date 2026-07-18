Lani se je na dan povprečno poročilo 35 in ločilo 12 Slovenk in Slovencev
V Sloveniji je leta 2025 umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo, navaja Statistični urad RS (Surs).
Lani so na Sursu zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez. Največ porok je bilo v tretjem četrtletju (2454), mesec z največ porokami pa je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 944 parov. Ločilo se je 2172 parov. Največ razvez je bilo v četrtem četrtletju (599).
Od skupno 16.961 v letu 2025 živorojenih otrok se jih je največ (4609) rodilo v tretjem četrtletju, najmanj pa v prvem (4063). Umrlo je 21.223 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5809), najmanj pa v tretjem (4744). V Sloveniji je tako že deveto leto zapored umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo.
Naravni prirast prebivalstva je bil negativen v vseh četrtletjih in tudi v skoraj vseh mesecih, razen v septembru, ko je bil pozitiven. Število umrlih je v najmanjši meri preseglo število rojenih v tretjem četrtletju, ko je naravni prirast znašal -135 prebivalcev. Najizraziteje negativen (-1746) je bil v prvem četrtletju.
Medtem je bil selitveni prirast pozitiven skozi vse leto. V državo se je skupno priselilo 30.854 ljudi. Selitveni prirast je bil najizraziteje pozitiven v tretjem četrtletju, ko se je priselil 3001 prebivalec več, kot se jih je odselilo.
V tujino se je leta 2025 odselilo 22.335 prebivalcev Slovenije. Največ (6066) se jih je odselilo v prvem četrtletju, najmanj pa v drugem (5271).
Skupni prirast prebivalstva na letni ravni je bil pozitiven (4257), negativen je bil samo v prvem četrtletju (-212).
Največ notranjih selitev oziroma sprememb naselja prebivališča v Sloveniji je bilo v tretjem četrtletju. Vseh notranjih selitev pa je bilo za štiri odstotke manj kot leta 2024.