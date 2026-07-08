Levica vztraja pri Mijičevem odstopu: "Ne bomo dopustili, da se tlačijo delavske pravice"

Mijič je dopoldne v izjavi v DZ pojasnil, da se je kot gradbeni podizvajalec znašel v hudi finančni stiski zaradi dolžnikov. Opravičil se je celotni Sloveniji ter še posebej oškodovanim delavcem in njihovim družinam, poplačilo vseh svojih dolgov "do zadnjega centa" pa obljubil do konca leta.

"Mi na noben način tega ne verjamemo," je v odzivu povedal poslanec poslanske skupine Levica Vesna Luka Mesec. "Od politikov ne pričakujemo čustvenih izlivov, od politikov pričakujemo predvsem sprejemanje odgovornosti. Mijič naj torej odstopi z mesta poslanca," je zahteval.

Mijič, ki v svoji izjavi na vprašanja novinarjev ni odgovarjal, po Meščevih besedah dolguje izplačilo plač približno 15 delavcem, državi pa je dolžan od 30.000 do 50.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do upnikov, ki se pritožujejo, da ne prevzema priporočene pošte s pozivi na sodišče, da bi lahko od njega izterjali dolgove.

"Skratka, ta gospod je dolžan državi, delavcem in upnikom najverjetneje tudi 100.000 evrov," je dejal Mesec in spomnil na torkovo sporočilo predsednika Resnice Zorana Stevanovića, da je sam poplačal tri Progrosove delavce, ki so ostali brez plač. "Roke si poskuša oprati tako, da sta trem delavcem, ki so bili pripravljeni se slikati z gospodom Stevanovićem, izplačala nekaj tisoč evrov neizplačanih plač," je bil kritičen.

Ob tem ima Progros že leto dni blokiran račun in je pred stečajem, inšpektorat za delo pa mu je odredil prepoved zaposlovanja tujcev. Mijič prav tako Komisiji za preprečevanje korupcije ni prijavil lastništva tega podjetja, je med drugim še naštel Mesec. Ob vseh teh kršitvah se mu zdi škandalozno, da je Mijič še vedno poslanec, ter da zgolj izreče obžalovanje, ne ponudi pa odstopa.

"V stranki Levica ne bomo dopustili, da se tlačijo delavske pravice, ne bomo dopustili, da se na tak prozoren način izigravajo pravila, in ne ne bomo dopustili, da izigravajo pravila v DZ," je poudaril Mesec.

Poslanska skupina Levica Vesna je tako danes ponovno vložila zahtevo za sklic seje odbora za gospodarstvo, delo in šport, ki jo je predsednik odbora Robert Potnik enkrat že zavrnil, hkrati pa jo razširila še z zahtevo za sklic mandatno-volilne komisije. Na skupni seji obeh delovnih teles naj bi predsednika DZ pozvali k presoji kršitve etičnega kodeksa, Komisijo za preprečevanje korupcije k ukrepanju zoper Mijiča, tega pa k odstopu.