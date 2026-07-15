Luka Mesec v boj za Ljubljano

LJUBLJANA • Mesec je ob tem poudaril, da Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, družine iščejo dom daleč od kraja, kjer delajo oz. kjer so se rodili, starejši vse težje sledijo stroškom življenja, je prepričan. "Ljubljana, ki je zdaj postajala lepše mesto pod županovanjem Zorana Jankovića, mora začeti postajati najboljše mesto za življenje," je dejal. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.

Doslej so kandidaturo že napovedali dolgoletni župan Zoran Janković, mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Spletni vplivnež Aleksandar Repić je napovedal zbiranje podpisov za vložitev kandidature. Na volitve se s skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, a še nista razkrila, kdo bo njihov županski kandidat.