Marko Lotrič na čelu strateškega sveta za gospodarstvo

Sklep sledi zavezi iz koalicijske pogodbe desne vladne koalicije, namen njegove ustanovitve pa je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik, so po seji vlade pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

V svetu so tako zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki z namenom vladi posredovati predloge, analize in priporočila za izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti, investicijskega okolja ter trajnostnega gospodarskega razvoja.

Za predsednika strateškega sveta je vlada imenovala predsednika državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča, ki je obenem tudi največji lastnik družinskega podjetja Lotrič meroslovje.

Člani strateškega sveta pa so postali podjetnik in lastnik podjetja Akrapovič Igor Akrapovič, kamnoseški mojster Jernej Bortolato, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov in ena najbolj vidnih oseb zasebnega zdravstva Marko Bitenc, prvi mož uprave NLB in predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Blaž Brodnjak, direktor Instituta Jožef Stefan Leon Cizelj in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar.

Ob teh so člani še prvi mož Domela Matjaž Čemažar, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj, profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Polona Domadenik Muren, predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, lastnik in direktor podjetja Atea Damir Jelenko, direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec, prvi mož trboveljskega Dewsofta Jure Knez, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Matej Lahovnik, direktorica Siemensa Slovenija, Hrvaška in Srbija Medeja Lončar in glavni izvršni direktor in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc.

Članstvo dopolnjujejo generalni direktor Elesa Aleksander Mervar, lastnik in prokurist podjetja Duol Dušan Olaj, izvršni direktor in največji lastnik družbe Cosylab Mark Pleško, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, direktor in solastnik podjetja Prigo Igor Pristavec, davčni strokovnjak Ivan Simič, direktorica podjetja Varis Sabina Sobočan, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka, predsednik uprave Palome Jernej Tovšak, direktor in soustanovitelj podjetja Cleangrad Jernej Zupančič in psihoterapevt ter svetovalec Aleš Živkovič.