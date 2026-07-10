Matoz naj bi razrešil načelnike več upravnih enot

LJUBLJANA • Po navedbah medijev je minister poleg načelnikov ljubljanske in mariborske upravne enote minister razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Kopru, Tolminu, Kamniku in v Grosupljem. Kot poroča portal Necenzurirano, jim je to je sporočil na sestanku v četrtek popoldne.

Po informacijah portala Info360 gre ne le za razrešitve, pač pa tudi za rotacije načelnikov. Minister pa lahko načelnika upravne enote razreši v roku enega leta od nastopa svoje funkcije, pri čemer mu razrešitve ni treba posebej obrazložiti. Po preteku tega obdobja ga lahko razreši le na podlagi zakonsko določenih krivdnih razlogov, kot so hujše kršitve delovnih obveznosti ali neizpolnjevanje nalog.