Medletna inflacija julija padla na 2,9 odstotka

LJUBLJANA > Za 7,3 odstotka višje cene v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva so k letni inflaciji prispevale 0,9 odstotne točke.

Z 0,6 odstotne točke so sledile podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura (za 6,3 odstotka), 0,4 odstotne točke so dodale podražitve v skupini prevoz (za 2,6 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa so inflacijo zvišale podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 4,7 odstotka) ter višje cene v restavracijah in nastanitvenih storitvah (za 2,7 odstotka).

Statistiki so medtem na mesečni ravni poročali o deflaciji, k čemur so največ prispevale nižje cene oblačil in obutve.

Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za 10,2 odstotka in k deflaciji prispevala 0,5 odstotne točke, obutev pa 0,1 odstotne točke ob znižanju cen za 7,5 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodali nižje cene storitev ambulantne oskrbe (za 7,8 odstotka), cenejše delovanje osebnih prevoznih sredstev (za 0,8 odstotka) in preostale julijske pocenitve.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija triodstotna (pred enim letom 2,9-odstotna). Mesečno so se cene skrčile za 0,3 odstotka.