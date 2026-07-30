Mesec: Fantomski manko ministrstva izgovor za krčenje socialne države

Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je namreč na današnji novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo "zaradi neustreznega načrtovanja" skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je tudi strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči.

Luka Mesec je opozoril, da so 98 odstotkov proračuna zakonske obveznosti, kot so otroški dodatki in socialne pomoči. "Kolikor jih ljudje uveljavljajo, toliko jih je treba izplačati," je zapisal. Iz izjave ministrice po njegovih besedah "veje nerazumevanje proračuna in pripravljanje terena za rezanje javnih sredstev za ljudi".

Če nameravajo proračun in izplačila zmanjševati, bodo morali spremeniti zakonske podlage in poseči v socialne pravice ljudi. "Očitno pripravljajo teren za to, današnja izjava pa je bila podana izključno v luči tega, da bi se krivdo za zmanjševanje pravic prevalilo na prejšnjo vlado," je dodal.

V Levici so z javnimi sredstvi skrbno ravnali, ministrstvo pa tako finančno kot strokovno zapustili v dobri kondiciji, zatrjuje. S strokovnimi službami ministrstva, ki so enake pod vsemi vladami, pa so obseg porabe napovedali zelo natančno. Poudaril je, da so ob zaključku njihovega mandata mednarodne bonitetne agencije "prav na račun reform Levice in rigoroznega upravljanja javnih financ izboljšale bonitetno oceno Slovenije na najvišjo odslej".

"To pove več o delu Levice in izjavah Ribič, za katere verjamemo, da so politično diktirane s strani vodstva vlade," je dodal.

Vlada Janeza Janše je že med svojim nastajanjem s predlogom interventnega zakona "jasno nakazala svoje prioritete in za koga jim je mar". Zaradi luknje v proračunu pa bodo jemali srednjemu razredu in dajali tistim z najvišjimi dohodki, "zato je na dnevnem redu krčenje socialne države". "Današnja izjava o fantomskem 180 milijonskem manku nam pove samo, da si tega ne upajo povedati javnosti odkrito in naravnost, pač pa že vnaprej iščejo izgovore in načine, kako odgovornost za to naprtiti nekomu drugemu," je še zapisal.