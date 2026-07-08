Mijič stopil pred kamere: "Prevzemam celotno odgovornost"

"Opravičujem se celotni Sloveniji, predvsem pa oškodovancem in njihovim družinam," je uvodoma dejal Boris Mijič. "Prevzemam celotno odgovornost," je še dodal poslanec Resni.ce, ki se sooča z očitki o dolgovih njegovega podjetja Progros. To delavcem in državi že več kot leto dni dolguje več deset tisoč evrov.

Prav na KPK naj bi Mijič 5. maja prijavil vso svoje premoženje. "Znašel sem se v v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov". "Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev."

Kot je še priznal, ga je prav ta izkušnja, "ta osramočenost, ko te stiska drugih stisne v kot," pripeljala v stranko Resni.ca. Odločen je, da bo s svojo "zgodbo ter izkušnjo pomagal pri pripravi predloga gradbenega zakona, katerega namen je preprečiti, da bi se tovrstne zgodbe kadarkoli ponovile". Toda spomnimo, konec junija so odmevala nova razkritja, da Mijič še vedno išče nove delavce, ki jim v oglasih obljublja zelo visoke plače.

Prav konec junija so se na zavodu za zaposlovanje pojavili trije oglasi za zaposlitev skupaj 25 delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Kandidatom, ki ne potrebujejo prav nobenih izkušenj ali izobrazbe, je za 40-urni delovnik obljubljena bruto plača v višini kar 3.500 evrov. To je skoraj 1.000 evrov več od državnega povprečja in še enkrat več, kot za primerljiva dela ponuja konkurenca. Na oglasih je bil kot kontaktna oseba naveden prav Mijič.

Spomnimo, tri Progrosove delavce, ki jim je Mijič ni izplačal plač, je v torek poplačal predsednik Resni.ce Zoran Stevanović. Eden je dobil 6000 evrov, dva pa po 3000 evrov, je povedal novinarjem in dodal, da Progros zdaj ta denar dolguje prav njemu. Število vseh delavcev, ki še čakajo na poplačilo za opravljeno delo, ni znano.

S to potezo je Stevanović razburil številne delavske organizacije. "Oseba, ki tako rekoč v četrtek brani davčnega dolžnika, v petek pa brani delavske pravice, ni vredna zaupanja," je tedaj dejal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Zavrnjena zahteva za sklic nujne seje odbora za gospodarstvo

V Levici in Vesni ter Svobodi so želeli odpreti vprašanje Mijičeve politične odgovornosti in primernosti za funkcijo poslanca in zahtevali sklic nujne seje odbora DZ-ja za gospodarstvo, delo in šport. Ker poslovnik DZ-ja določa, da mora biti seja izvedena 14 dni po vloženi zahtevi, bi morali člani odbor za gospodarstvo o tej temi razpravljati najkasneje v tem tednu. A je predsednik odbora Robert Potnik (Demokrati) sklic seje zavrnil, kot razlog pa navedel, da tema, ki jo zahtevajo predlagatelji seje ne sodi v delokrog odbora, ki ga vodi. "Morebitna vprašanja, ki se nanašajo na mandat, imuniteto, položaj ali pravice poslanca, poslovnik ureja ločeno in jih v obsegu iz 36. člena uvršča med naloge mandatno-volilne komisije," je sporočil v odgovoru na zahtevo za sklic seje.