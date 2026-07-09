Ministrica Fridl Jarc zavrača očitke: "Ne gre za politično obračunavanje"

"Odločno zanikam, da gre za kakršnokoli politično obračunavanje s katerimkoli kulturnim subjektom, ki deluje na področju kulture v Sloveniji. Gre izključno in samo za ugotovitev finančnega stanja, v katerem je ministrstvo za kulturo," je dejala.

Po njenih besedah se podatki, ki jih je ob prevzemu ministrstva ugotovilo novo vodstvo, ne ujemajo s podatki iz primopredajnega zapisnika, ki ga je pripravila nekdanja ministrica Asta Vrečko. Ob tem je opozorila, da je vodja finančne službe že februarja večkrat opozorila na pomanjkanje sredstev za izvajanje zakonskih obveznosti.

"9. februarja, nato znova in še 13. februarja je vodja finančne službe opozorila: 'Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, dodeljevanju sredstev in prevzemanju obveznosti, saj v proračunu ministrstva za kulturo primanjkuje sredstev za izvajanje zakonskih obveznosti,'" je navedla ministrica. Po njenem to dokazuje, da so finančne službe na težave opozarjale že v času mandata Aste Vrečko.

Poudarila je tudi, da ministrstvo za finance primanjkljaja ne bo pokrilo z dodatnimi sredstvi, saj za to v državnem proračunu ni zagotovljenega denarja.

Po besedah ministrice na ministrstvu trenutno ugotavljajo 8,9 milijona evrov primanjkljaja. Med najbolj problematičnimi postavkami je po njenih navedbah 3,9 milijona evrov primanjkljaja za plačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, kar predstavlja zakonsko obveznost države.

Prav zaradi tega so, kot je pojasnila, najprej začeli varčevati pri lastnem poslovanju ministrstva. Med sprejetimi ukrepi je navedla popolno ukinitev študentskega dela, zmanjšanje voznega parka ter zmanjševanje števila zaposlenih. Cilj teh ukrepov je po njenih besedah zagotoviti, da bo ministrstvo do konca leta lahko izpolnilo svoje zakonske obveznosti.

Ministrica je zavrnila tudi očitke, da je ministrstvo ustavilo izplačevanje zahtevkov nevladnim organizacijam na področju kulture. Po njenih besedah so bila vsa sredstva, pri katerih je potekel zakonski 30-dnevni rok za plačilo, že izplačana.

Ob tem je poudarila, da so očitki o nezakonitem ravnanju neutemeljeni. Kot je dejala, vse pogodbe o sofinanciranju, sklenjene na podlagi javnih razpisov, vsebujejo klavzulo, ki v primeru rebalansa proračuna omogoča spremembo višine odobrenih sredstev.

"Delujemo izključno in samo v duhu dobrega gospodarja in v korist kulture," je dejala. Dodala je, da si bo ministrstvo dosledno prizadevalo za odgovorno upravljanje javnih sredstev ter da želi biti s svojim delovanjem in organizacijo zgled dobrega poslovanja.