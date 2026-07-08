Ministrstvo: Dogovor med ministrom in radiologi ni vključeval dodatnih finančnih nagrad

Novinarska konferenca ministrstva za zdravje Tadeja Ostrca in predstavnika interventnih radiologov UKC Maribor Saše Pjeviča (levo), na kateri sta predstavila vsebino doseženega dogovora za nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor.

MARIBOR > Sedmerica interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov maja podala kolektivno odpoved, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev. Ko bi interventni radiologi 1. julija morali po navedbah UKC Maribor podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Po posredovanju Ostrca so nato nekateri v petek podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

Ministrstvo: Ostrc se je zavezal zgolj, da bo preveril očitke

Na ministrstvu so danes zapisali, da se je Ostrc v dogovoru z radiologi zavezal zgolj, da bo preveril očitke, s katerimi so ga seznanili in ukrepal v okviru zakonskih pristojnosti ministrstva za zdravje.

Radiologi so ministra med drugim opozorili na netransparentno delovanje vodstva UKC Maribor ter ga seznanili z domnevnimi nepravilnostmi pri postopku imenovanja strokovne direktorice, so zapisali v sporočilu za javnost.

Minister je zato odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal da je ministrstvo za zdravje 12. februarja izdalo negativno mnenje k javnemu razpisu za delovno mesto strokovnega direktorja UKC Maribor, ki so ga objavili 9. februarja, saj razpisni pogoji niso bili usklajeni z veljavno zakonodajo. Razpis namreč ni povzemal zakonsko določenih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva.

Kljub temu, da je ministrstvo 2. marca UKC Maribor in svet zavoda ponovno pisno opozorilo na nezakonitost razpisa, je svet zavoda 13. aprila ministrstvo obvestil, da je na podlagi tega razpisa za strokovno direktorico imenoval Natašo Marčun Varda. Ministrstvo bo zaradi tega z vodstvom UKC Maribor opravilo razgovor o postopku imenovanja strokovne direktorice ter o nadaljnjih korakih v okviru svojih pristojnosti, so še sporočili.

V UKC Maribor so v odzivu na družbenem omrežju facebook zapisali, da je za imenovanje strokovnega direktorja pristojen svet zavoda, zato vodstvo bolnišnice pri postopku imenovanja nima pristojnosti. Dodali so še, da prejšnje ministrstvo za zdravje v izvedenem nadzornem postopku ni ugotovilo nobenih nepravilnosti v zvezi z izvedbo razpisa oziroma postopkom imenovanja strokovne direktorice.

Marko Jug: Parcialno reševanje težav ponavadi vodi v še večje težave

Dogovor med ministrom in mariborskimi radiologi je danes komentiral tudi generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Meni, da vsako parcialno reševanje težav ponavadi vodi v še večje težave, zato parcialnemu reševanju niso naklonjeni. "Mislimo da je treba to nekako bolj sistemsko reševati, rešitve pa zagotovo niso enostavne," je povedal za Radiotelevizijo Slovenija.

Po njegovih besedah dogovor kaže na problematiko celotnega zdravstvenega sistema. "Zahteve so se v zadnjih letih pomnožile in jih je izjemno težko zadovoljiti. Sistem financiranja ne omogoča tako velikih dohodkov v zdravstveni sistem, kakor bi zaposleni želeli," je opozoril Jug.

V UKC Ljubljana v zadnjem času niso prejeli kakršnihkoli zahtev po parcialnih rešitvah, tudi v preteklosti se takšnih rešitev niso posluževali. Spomnil je na odhod maksilofacialnih kirurgov, ki da so postavili zahteve, ki so presegale okvire, ki bi jih lahko izpolnili. "Takrat sem dejal, da noben v UKC ni tako poseben, da bi se lahko ločil od drugih. Težko zagotovimo tak privilegij eni vrsti dejavnosti, medtem ko vemo, da se v intenzivnih enotah 24 ur na dan borijo za življenja ljudi za bistveno nižje zneske," je dejal.

Glede možnosti menjave vodstva kliničnih centrov je dejal, da o poslovodstvu odloča svet zavoda. Ko bo sestavljen nov svet zavoda pa pričakuje, da jim bodo predstavili rezultate. V naslednjih dneh pričakuje tudi sestanek z ministrom. "Ta bolnišnica dejansko podpira celoten zdravstveni sistem. Ob pomanjkanju denarja, ki se v zdravstvenem sistemu obeta v naslednjih mesecih, pa se bo treba odločiti, katere sisteme in katere dejavnosti bomo financirali," je še dodal Jug.