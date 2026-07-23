Ministrstvo s spremembo pravilnika ukinilo zagotavljanja dežurne veterinarske službe s strani zasebnikov

LJUBLJANA > Potem ko je koalicija pred mesecem dni obravnavo predloga novele zakona o veterinarstvu - s katero naj bi na predlog poslanske skupine Resnica s prvopodpisano poslanko Katjo Kokot jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne, spremenili pa bi tudi ureditev zagotavljanja 24-urnega dežurstva veterinarske službe - zaradi nasprotovanja veterinarske stroke prestavila na čas po poletnih počitnicah, je ministrstvo za kmetijstvo v vmesnem času sprejelo spremembe pravilnika o pogojih za delo veterinarskih klinik.

V okviru sprememb pravilnika, ki so bile v uradnem listu objavljene 8. julija, so na ministrstvu črtali člen, ki določa, katere veterinarske ambulante morajo izvajati neprekinjeno veterinarsko službo "izven rednega delovnega časa z dežurstvom ali stalno pripravljenostjo v okviru lastne veterinarske organizacije ali s pogodbo z drugo veterinarsko organizacijo".

Med temi so veterinarske ambulante, ki opravljajo dejavnost javne veterinarske službe preventivnega cepljenja hišnih živali proti steklini in izdajo veterinarskih spričeval zanj, veterinarske ambulante, ki opravljajo storitve javne veterinarske službe na podlagi javnega razpisa ter veterinarske bolnice in klinike.

Zasebnim veterinarskim ambulantam po novem ni več treba zagotavljati dežurstva

Po poročanju portala Necenzurirano pa to dejansko pomeni, da zasebnim veterinarskim ambulantam po novem ni več treba zagotavljati dežurstva. V praksi lahko zasebne ambulante stranke iz vse Slovenije zavračajo in jih napotujejo v Ljubljano na kliniko za male živali, ki deluje v okviru veterinarske fakultete in nima zmogljivosti za prevzem tolikšnega števila strank.

Po navedbah portala te spremembe ustrezajo lastnikom zasebnih veterinarskim ambulant in tudi poslanki Katji Kokot. Rahljanje pogojev glede zagotavljanja dežurne službe ji namreč odpira pot do morebitnega ponovnega odprtja lastne veterinarske ambulante, ki jo je zaprla leta 2022, kot razlog za to pa navedla previsoke stroške.

Kokot: Rešitev ne predstavlja tega, kar skrbniki živali v resnici potrebujejo

Kokot je sicer pred mesecem dni za STA pojasnila, da gre predlog novele zakona o veterinarstvu v smeri, da se v vsaki regiji organizira najmanj ena dežurna veterinarska ambulanta, klinika ali bolnica, ki ima za to ustrezno usposobljen kader, dovolj zaposlenih in primerno opremo za obravnavo urgentnih primerov. "Trenutna ureditev, po kateri država v dežurstvo vključuje praktično vse veterinarske ambulante, tudi tiste, ki nimajo dovolj kadra, specializiranega znanja ali ustrezne opreme za nujno pomoč, ni sprejemljiva," je izpostavila Kokot.

Rešitev po njeni oceni tudi ne predstavlja tega, kar skrbniki živali v resnici potrebujejo. "Potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo sledila evropskim zgledom držav, kjer je nujna veterinarska pomoč organizirana na ravni regij ali države," je dejala. Glede procesa nadaljnjih usklajevanj zakonodajnega predloga pa je pojasnila, da so se s koalicijo dogovorili, da bodo pripravili skupna dopolnila, namesto da bi vsak vlagal svoje ločene predloge. "Usklajevanja bodo potekala čez poletje in na več ravneh. Jeseni pričakujemo usklajena dopolnila, s katerimi bomo nato nadaljevali obravnavo zakona na pristojnem odboru in pozneje tudi na sejah DZ," je napovedala.

Pomisleke glede novele zakona pa so izrazili v strokovnih krogih. Veterinarska zbornica Slovenije in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani sta denimo v skupni izjavi opozorili, da pri pripravi predloga nista sodelovali. "Predlog zakona po naši oceni pomeni tveganje za učinkovito delovanje obstoječega sistema javne veterinarske službe, ki je eden glavnih stebrov zagotavljanja biovarnosti in prehranske varnosti Slovenije," so navedli.