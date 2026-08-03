Ministrstvo v revizijo projektov vetrnih elektrarn

Namen srečanj je bil vzpostavitev konstruktivnega dialoga in izmenjava informacij, ki lahko prispevata k bolj kakovostnim postopkom umeščanja vetrnih elektrarn v prostor.

LJUBLJANA • Ministrstvo bo opravilo revizijo že sprejetih in aktualnih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor, ter tudi revizijo postopkov in vsebin tehničnih dokumentacij, če je bilo zaprošeno za integralna gradbena dovoljenja, so z ministrstva sporočili po srečanju državnega sekretarja Petra Lovšina z deležniki.

Udeleženci obeh srečanj so predstavili svoja stališča glede umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, varstva narave, vplivov na lokalno okolje ter razvojnih potreb države. Lovšin je povedal, da ministrstvo pri obravnavi tovrstnih projektov izhaja iz zakonodaje, strokovnih podlag, izhodišč, ki jih na področju energetike usmerja aktualna koalicijska pogodba, in javnega interesa. Ob tem je izpostavil pomen transparentnih postopkov, zgodnjega vključevanja javnosti in konstruktivnega dialoga.

Posebej je poudaril, da sta kakovosten odnos in učinkovito komuniciranje dvosmeren proces, ki zahteva pravočasno izmenjavo informacij, medsebojno poslušanje ter spoštovanje različnih pogledov. Tako predstavniki investitorjev kot predstavniki civilnih iniciativ so ocenili, da je bilo v preteklosti premalo neposrednega dialoga, transparentnosti postopkov in jasnega komuniciranja, pravijo na ministrstvu.

"Na ministrstvu ocenjujemo, da so tovrstna srečanja pomemben korak k bolj odprtemu sodelovanju med državo, investitorji in lokalnimi skupnostmi. Namen srečanj ni bil sprejemanje odločitev o posameznih projektih, temveč vzpostavitev konstruktivnega dialoga in izmenjava informacij, ki lahko prispevata k bolj kakovostnim postopkom umeščanja v prostor," so zapisali.

Izpostavili so, da kot pripravljalec državnih prostorskih načrtov stremijo k prostorskim rešitvam, ki temeljijo na strokovnih podlagah, zagotavljajo uravnotežen razvoj prostora ter usklajujejo javni interes, razvojne potrebe države in varstvo okolja. "Naš cilj je, da so postopki umeščanja v prostor predvidljivi, učinkoviti in usmerjeni v iskanje dolgoročno vzdržnih rešitev," so dodali.