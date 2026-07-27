Ministrstvo za kulturo ustavilo poziv za sofinanciranje novinarskih plač

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LJUBLJANA • Na javni poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev in digitalnih medijev v letih 2026 in 2027 je prispelo 13 vlog, vendar odločb še niso izdali. Minister lahko postopek javnega poziva ustavi vse do izdaje odločb na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je ministrica zapisala v sklepu, izdanem 20. julija.

Na javni poziv za sofinanciranje sklenitve letnih digitalnih naročnin pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev za leti 2026 in 2027 je medtem prispelo šest vlog. Tudi pri tem pozivu odločbe še niso bile izdane, kar pomeni, da se poziv v skladu z zakonom lahko ustavi.

Ministrica Ignacija Fridl Jarc je 9. julija v izjavi za javnost dejala, da bosta poziva zadržana. Kot je dodala, je to mogoče, ker odločbe in pogodbe še niso bile izdane.

Že ta odločitev je v medije, ki so pričakovali denar po pozivih, vnesla negotovost in jim povzročila skrbi. Nekateri so takrat izrazili upanje, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev.

STA na dodatna pojasnila ministrstva še čaka.