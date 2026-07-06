Ministrstvo znova spreminja sestavo svetov javnih izobraževalnih zavodov

LJUBLJANA > Predlagana sprememba zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki - predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih petih na tri predstavnike. Po sedanji ureditvi namreč svet javnega vrtca oz. šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Predlog spremembe zakona je v javni obravnavi do 23. julija

Svete srednjih šol sedaj sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Sprememba zakona pa predvideva, da bodo svet zavoda poleg treh predstavnikov ustanovitelja in petih predstavnikov delavcev sestavljala le še dva predstavnika staršev in en predstavnik dijakov.

Predlog spremembe zakona je v javni obravnavi do 23. julija.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) tem spremembam nasprotuje, saj se bo z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev in na druga ključna, tudi povsem strokovna vprašanja, na račun pedagoških praktikov.

"Pustite svete zavodov pri miru"

Zmanjševanje števila zaposlenih v svetih zavodov pomeni tudi, da predlagatelj pri izbiri ravnateljev ne zaupa strokovnim delavcem ali da se mu dozdajšnja izbira ravnateljev ne zdi ustrezna. Obstoječi ravnatelji in učitelji so slovenski izobraževalni sistem po kakovosti pripeljali v zgornjo četrtino izobraževalnih sistemov v Evropi glede na mednarodno najbolj relevantne meritve znanja učencev in dijakov, je v odzivu za STA zapisal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

"Ker ravnatelj ni le direktor, ampak je po zakonu tudi pedagoški vodja, ki usmerja in vodi vzgojno-izobraževalni proces v zavodu, je smiselno, da imajo strokovni delavci večji, ne pa večinski vpliv na izbiro, saj lahko najbolj vsestransko ocenijo, kdo od kandidatov ima ustrezne sposobnosti, strokovno znanje in primerne osebnostne lastnosti za dobro vodenje šole ali vrtca. Strokovni delavci namreč tudi najbolje poznajo kandidate," so izpostavili v sindikatu.

"Naš dobronameren nasvet je: Pustite svete zavodov pri miru, ker že petindvajset let delujejo dobro, ne povzročajo zapletov in izbirajo dobre ravnateljice in ravnatelje, lotite se reševanja bistveno pomembnejšega vprašanja, pomanjkanja učiteljskega osebja, ki že povzroča krizo javnega izobraževanje," je še zapisal Štrukelj.