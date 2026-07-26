Ministrstvo za zunanje zadeve vložilo kazensko ovadbo proti Tanji Fajon in Barbari Žvokelj

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon (na fotografiji) in nekdanji generalni sekretarki Bojani Žvokelj.

LJUBLJANA • Po informacijah Planet TV se zdajšnje vodstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) v kazenski ovadbi skoraj v celoti opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno za predstavnico EU za Sahel.

To v ovadbi poudarja tudi ministrstvo, češ da je vlada namreč edini organ, ki v skladu z zakonom zastopa državo ter zanjo opravlja ustanoviteljska upravičenja in kadrovska opravila, o omenjeni kandidaturi pa nikoli ni odločala. Kandidatura prav tako ni bila obravnavana na vladni komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen.

V kazenski ovadbi so po poročanju televizije zapisani tudi očitki, da so vsi postopki in komunikacija v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Žvokelj preko elektronske pošte, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključitve diplomatsko-konzularnih predstavništev RS. Na MZEZ izrecno navajajo, da je bil takšen postopek izveden povsem drugače od primerljivih postopkov v preteklosti in predstavlja odstop od ustaljene institucionalne prakse države, dodajajo.

Kot izhaja iz argumentacije ovadbe, je predvsem obremenjujoča vsebina nominacijskega pisma, pod katerega se je podpisala Žvokelj. "V čast mi je predlagati vršilko dolžnosti podpredsednico vlade ter ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon," naj bi pisalo v pismu. Po mnenju ministrstva je Žvokelj s tem sama izvedla formalni akt nominacije kandidatke v imenu države, kar po pravni naravi predstavlja prekoračitev meja njenih uradnih pravic.

V ovadbi, o kateri poroča tudi več spletnih portalov, jima še očitajo, da sta ministrstvo in vlado prikrajšali za zakonit, transparenten in institucionalno pravilen postopek izbire kandidata ter kršili temeljne postulate pravne države, čeprav sta se po oceni ministrstva obe zavedali, da za to nimata pristojnosti in da je postopek neskladen z ustaljeno prakso ter s slovenskim pravnim redom, poročajo.

Fajon je v odzivu za Planet TV navedla, da s kazensko ovadbo ni seznanjena, Žvokelj pa na njihova vprašanja ni odgovorila.