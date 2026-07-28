MZEZ: Z naznanitvijo suma kaznivega dejanja v primeru Fajon smo opravili svojo dolžnost

LJUBLJANA, BRUSELJ > Zunanje ministrstvo je 24. julija na specializirano državno tožilstvo vložilo naznanitev suma kaznivega dejanja, in sicer po opravljeni notranji preveritvi postopkov, izvedeni pravni analizi, pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe in po pregledu uradne dokumentacije v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, so pojasnili v sporočilu za javnost.

MZEZ: Ko gre za diplomacijo, ki predstavlja Slovenijo v svetu, je zakonitost edino merilo

Dodali so, da so ravnali v dobri veri in z namenom zagotavljanja, da vsi postopki, ki potekajo na ministrstvu, tečejo "v skladu z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti ter internimi pravili in načeli ministrstva".

"Ko gre za diplomacijo, ki predstavlja Slovenijo v svetu, je zakonitost edino merilo," so še zapisali na MZEZ.

"Nadaljnja presoja utemeljenosti suma in morebitni nadaljnji postopki so v pristojnosti organov pregona in pravosodnih organov, ki bodo zadevo obravnavali v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili," so še dodali na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tone Kajzer.

Pri potrjevanju Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel se je zapletlo, potem ko je Slovenija izrazila nasprotovanje njenemu imenovanju.

Pobuda za imenovanje naj bi prišla od generalne sekretarke MZEZ

Kajzer je prejšnji teden dejal, da ostaja sum, da je v postopku njenega imenovanja za kandidatko prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so sprožili ustrezne postopke. Spomnil je, da je ministrstvo ugotovilo, da pobuda za imenovanje njegove predhodnice ni bila podana s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajon.

Nekdanja ministrica je prejšnji teden zagotovila, da je bila njena prijava na omenjeno delovno mesto izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, je vztrajala Fajon.

Čeprav je bila Fajon prva izbira visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, je Kallas predlog na koncu umaknila. Za ta položaj so nato članice EU potrdile dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen.

Na novinarski konferenci Evropske komisije v Bruslju je bilo danes ponovno izpostavljeno vprašanje o domnevni nezakonitosti kandidature Fajon za mesto posebne predstavnice EU za Sahel in intervenciji nove slovenske vlade.

Predstavnik komisije Anouar el Anouni je v odgovoru na novinarsko vprašanje zgolj znova pojasnil potek postopka in dejal, da so vsi posebni predstavniki EU imenovani v skladu z ustreznimi postopki, kar po njegovih besedah velja tudi za Markussen. Primera Fajon pa ni dodatno komentiral.