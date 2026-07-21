Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti podaljšana prepoved prehitevanja za težke tovornjake

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti bo prepoved prehitevanja za težke tovornjake veljala vsak dan med 5. in 20. uro.

LJUBLJANA • Podaljšana časovna prepoved prehitevanja na štajerski in primorski avtocesti ter na vipavski hitri cesti bo začela veljati s 1. avgustom. Na Darsu bodo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestili nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja.

Kot so v sporočilu za javnost navedli v državnem upravljavcu avtocest in hitrih cest, bo zaradi obsega omrežja in števila lokacij namestitev tabel potekala postopoma.

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so pojasnili.

V družbi so ukrep pripravili v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ter avtoprevozniških združenj.

V Darsu voznike tovornih vozil ob tem pozivajo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale udeležence v prometu pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji.

Kot so še navedli, bo od 1. avgusta dalje policija lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve.

Prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro na avtocesti med Šentiljem in Koprom je v veljavi od 15. januarja 2021. Od novembra istega leta ta prepoved velja na celotnem slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest.

Za preostali del slovenskega omrežja avtocest in hitrih cest bo tako tudi s 1. avgustom še naprej veljala prepoved prehitevanja tovornih vozil nad 7,5 tone med 6. in 18. uro.