Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti velja podaljšana prepoved prehitevanja za tovornjake

SLOVENIJA > Kot so v sporočilu za javnost prejšnji teden navedli na Darsu, je namen daljšega obdobja prepovedi zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev.

Voznike tovornih vozil ob tem pozivajo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale udeležence v prometu pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji. Kot so še navedli, bo od danes naprej policija lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve.

V državnem upravljavcu avtocest in hitrih cest so ukrep pripravili v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.

Prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro na avtocesti med Šentiljem in Koprom je v veljavi od 15. januarja 2021. Od novembra istega leta ta prepoved velja na celotnem slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest.

Za preostali del slovenskega omrežja avtocest in hitrih cest bo tako še naprej veljala prepoved prehitevanja tovornih vozil nad 7,5 tone med 6. in 18. uro.