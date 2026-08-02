STA

Na cestah tudi danes kolone pločevine

Slovenija
2. 08. 2026, 11:34 , posodobljeno: 2. 08. 2026, 11:34

Na slovenskih cestah se na prvo avgustovsko nedeljo vijejo kolone pločevine. Zastoji med drugim nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, na primorski avtocesti v smeri Kopra in Ljubljane, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Koper, 1.8.2026Promet, Kolone proti Hrvaški

Zastoji so tudi danes na cesti Šmarje-Koper.

Foto: Zdravko Primožič/fpa

SLOVENIJA > Pred Karavankami v smeri Avstrije je kolona vozil dolga tri kilometre, zastoji nastajajo tudi na avstrijski strani predora.

Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani na približno dvokilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot sedem kilometrov dolgem odseku med Uncem in Postojno.

Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo približno pet kilometrov in pol.

Zastoji nastajajo tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled.

Po opozorilu Darsa je tokratni konec tedna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem je dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in Hrvaški.

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