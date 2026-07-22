Na ministrstvu za izobraževanje ugotavljajo 133-milijonski primanjkljaj

LJUBLJANA > Kot so danes sporočili z omenjenega ministrstva, pri visokem šolstvu primanjkljaj znaša 21,3 milijona evrov, in sicer 20 milijonov evrov primanjkuje pri zakonskih obveznostih financiranja visokega šolstva, 1,3 milijona evrov za raziskovalno infrastrukturo FAIR.

"Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so ob tem navedli besede ministra Rončevića.

Pojasnili so, da je ministrstvo pregledalo vse možnosti notranjih prerazporeditev in racionalizacije znotraj svojega finančnega načrta. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb. Ostaja pa odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi ni več mogoče pokriti, so dodali.