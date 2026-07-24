Na prvo študijsko željo sprejetih 80 odstotkov kandidatk in kandidatov

Na prvo študijsko željo je bilo sprejetih 80 odstotkov kandidatk in kandidatov.

LJUBLJANA • Sklepi o rezultatih izbirnega postopka so bili kandidatkam in kandidatom elektronsko vročeni prek portala eVŠ. Za dostop morajo kandidati na portalu uporabiti sistem SI-PASS in izbrati enak način prijave, kot so ga uporabili ob oddaji prijave za vpis, so opozorili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Do sklepa o rezultatih izbirnega postopka lahko dostopajo pod seznamom aktivnih prijav za vpis.

Rok za vložitev pritožbe, ki jo kandidati oddajo na istem portalu, je 21 dni od vročitve sklepa.

V okviru prvega prijavnega roka so administrativno obdelali 16.702 prijav za redni in izredni študij.

V izbirnem postopku na nobeno od navedenih študijskih želja ni bilo sprejetih 3715 kandidatov, ker niso opravili mature oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vpis.

Na razvrstitev čaka še dodatnih 470 prijav. Gre za kandidatke in kandidate, ki maturo opravljajo v dveh delih ali opravljajo preizkuse nadarjenosti v jesenskem roku. Na razvrstitev prav tako čakajo še kandidati, pri katerih je njihova tuja izobrazba še v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji, imajo posebne potrebe oziroma poseben status v prijavno-sprejemnem postopku, so pojasnili na ministrstvu.

Vpis sprejetih kandidatk in kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 24. julija do najkasneje 14. avgusta, so sporočili na ministrstvu. O točnih terminih bodo kandidate obvestili visokošolski zavodi.

Drugi prijavni rok bo potekal med 20. in 27. avgustom, podatki o prostih mestih pa bodo objavljeni 19. avgusta na spletnih strani ministrstva, visokošolskih prijavno-informacijskih služb in straneh visokošolskih zavodov.

Na drugi rok se lahko prijavijo kandidati, ki se na prvega niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Vlogo lahko pošljejo tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 14. avgusta.