Na seji sveta vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu o okrepljeni pomoči slovenstvu v tujini

Predstavniki slovenskih skupnosti iz izseljenstva in slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu, so s premierjem in ministri razpravljali o trenutnem stanju in potrebah slovenske skupnosti v svetu ter predlogih za izboljšanje njihovega položaja.

"Po dveh letih smo znova imeli sejo sveta za Slovence po svetu. V zadnjem času se je nekaj stvari premaknilo, a je veliko, kar smo sklepali v preteklosti, še za realizirati. Imeli smo konkreten pogovor, kako okrepiti pomoč Slovencem po svetu, predvsem pri temeljnih zadevah, od katerih je najbolj temeljna slovenska identiteta. Če ni ljudi, ki čutijo slovenstvo, potem vse ostalo ne pomaga veliko," je po srečanju dejal Janša, ki svetu predseduje.

Lep Šimenko, podpredsednica sveta, je izrazila zadovoljstvo nad okrepljenim sodelovanjemin tem, da se je svet po dveh letih znova sestal ter da so lahko člani predstavili pomembna nova izhodišča in vladi dodelili nove naloge.

Na zasedanju so sprejeli več sklepov. Med drugim bodo okrepili delovanje sveta, kar je po navedbah Janše bistveno. Enkrat letno se bodo sestajali v živo, ko bo tudi posvet z vsemi ministri, dvakrat letno se bodo sestali preko videopovezave, je dodala Lep Šimenko.

"Uveden bo dnevni posvet, kjer bodo poleg članov sveta prisotni predstavniki vseh ministrstev. Ta bodo imenovala kontaktno osebo ali točko za reševanje problem iz delokroga njihovega resorja. Od danes naprej aktivnosti vlade, ki zadevajo okrepljeno pomoč slovenstvu po svetu, prehajajo v višjo prestavo," je sklenil Janša.

Vse zakonske spremembe, ki se dotikajo področja Slovencev po svetu, se bodo poslej v času javne obravnave njim poslale v pregled in morebitno dopolnitev. "S tem jim dajemo pomemben signal, da lahko sooblikujejo pripravo zakonskih sprememb in nas morda opozorijo na nujno potrebne spremembe, ki bi jih morda mi v matici lahko zanemarili," je dejala Lep Šimenko.

Dodala je, da bodo okrepili tudi "vse aktivnosti vezane na učenje slovenskega jezika, ohranjanje slovenske kulture in identitete čez meja Slovenije in okrepili vključenost mladih Slovencev po svetu v vse možne strukture". V pogovorih so po navedbah ministrice izpostavili še okrepljeno gospodarsko sodelovanje s slovenskimi gospodarstveniki po svetu.

Predstavnica Slovencev v Argentini Mariana Poznič je za najnujnejše področje, kjer želijo pomoč Slovenije, izpostavila pouk slovenščine: "To je stalnica, ki jo doživljamo vse skupnosti. Naša društva za obstoj potrebujejo podporo, a gre več kot za denar. V Sloveniji morajo vedeti, da obstajamo, saj danes večina o nas ne ve kaj veliko. V ustavi je zapisano, da Slovenija skrbi za Slovence po svetu. Dajmo to uresničiti. Naj ne bodo lepe želje, temveč lepa realnost."

Največji izziv slovenski skupnosti v Argentini predstavlja sam obstoj, saj so zadnji Slovenci prišli pred 70 leti. "V Sloveniji rojenih je v Argentini res malo. Potomci se v veliki meri čutimo Slovence in želimo še naprej govoriti slovensko. To je edinstveno, česar ne delimo z nobenim drugim narodom. To nas opredeljuje in želimo, da bodo tudi naši otroci in vnuki govorili slovensko, ali se vsaj čutili del slovenskega naroda," je dodala.