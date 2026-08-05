Na zahodu Slovenije več vročinskih neviht, ponekod ohladitve

LOGATEC > Nevihtne celice so, kot kaže radarska slika padavin Agencije RS za okolje (Arso), med drugim v Julijskih Alpah, nad Cerknim, na več območjih Notranjske in na Kočevskem.

Nevihte, ki so v nekaterih delih države presekale daljše obdobje suhega vremena v času vročinskega vala, se bodo po napovedih Arsa umirile v nekaj urah.

Ponekod so nevihte prinesle tudi ohladitev. Po podatkih vremenskih postaj se je živo srebro v Logatcu spustilo na 22 stopinj Celzija, v Idriji na 23, v Gornjem Gradu na 25, v Postojni pa na 27 stopinj Celzija.

Visoke temperature se bodo po vsej državi nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.

Sprememba vremena se po napovedih Arsa nakazuje v petek, ko bo srednjo Evropo dosegel bolj svež zrak in se bo ob krajevnih plohah in nevihtah nekoliko osvežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili.