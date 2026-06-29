Nov slovenski temperaturni junijski rekord: v Podnanosu izmerili 38,7 stopinj Celzija

Agencija za okolje (Arso) je danes v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord.

PODNANOS > Tudi na nekaj drugih postajah na Primorskem je Arso zabeležil junijske rekorde. Prejšnji izmerjen junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju. Takrat so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija.

Velika toplotna obremenitev po nižinah bo vztrajala do vključno srede, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za torek in sredo izdal rdeče opozorilo.

Jutri bo po napovedi Arsa sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta

Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Na območju Alp bodo v drugi polovici dneva nastale posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.