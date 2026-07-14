Nova afera: poslanec Mijič lagal tudi o svoji izobrazbi

Toda na tej fakulteti so minuli teden pojasnili, da Mijič tam nikoli ni diplomiral. “Gospod Boris Mijič pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant,” so nam sporočili. Mijič sicer v življenjepisu ni navedel drugih visokošolskih institucij iz Slovenije ali tujine. Nanj smo se zato v ponedeljek obrnili z vprašanjem, kje in kdaj je pridobil naziv diplomiranega inženirja gradbeništva, a odgovorov nismo prejeli.

Zaposleni so ga učili o osnovah gradbeništva

Da je z izobrazbo poslanca Resni.ce Borisa Mijiča nekaj narobe, so nas opozorili nekdanji zaposleni v gradbenem podjetju Progros, v katerem je bil pred prihodom v državno politiko skoraj tri leta zakoniti zastopnik. Po njihovih besedah Mijič med delom ni obvladal niti nekaterih osnov gradbene stroke. Trdijo, da so ga morali sodelavci med pripravo in izvedbo projektov o tem sproti seznanjati oziroma delo opravljati namesto njega.

V življenjepisu na spletni strani DZ je Boris Mijič navedel, da je obiskoval oziroma dokončal ljubljansko fakulteto za gradbeništvo (FGG). Foto: Dz Foto: Dz

Vodja projekta na enem od večjih gradbišč na Gorenjskem, kjer je Progros sodeloval kot podizvajalec, naj bi zato začel preverjati njegovo izobrazbo. Kot so nam povedali sogovorniki, Mijiča ni našel v registrih, v katerih bi moral biti vpisan, če bi imel ustrezno strokovno izobrazbo oziroma pooblastila. Nekdanji zaposleni trdijo tudi, da jim je o tem, da Mijič nima diplome, večkrat govoril njegov oče Miladin (Milan) Mijič, sicer direktor in nekdanji lastnik podjetja Progros.

Fakulteta: Borisa Mijiča ni v naših evidencah

Te informacije smo zato preverili tudi sami. Na uradni spletni strani državnega zbora je sicer Mijič v življenjepisu navedel podatke o svojem izobraževanju. Poleg več krajših izobraževanj in seminarjev v tujini je navedel tudi FGG.

Na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo Borisa Mijiča nimajo v evidenci diplomantov. Foto: Fgg Foto: Fgg

Na omenjeno fakulteto smo zato naslovili vprašanje, ali je Boris Mijič tam kdaj diplomiral oziroma zaključil študij. Najprej so nam odgovorili: “V naši evidenci nismo našli zahtevanega podatka za osebo z identifikatorjem: Boris Mijič.” Po dodatnem poizvedovanju pa so odgovor dopolnili in zapisali: “Boris Mijič pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant.” Njegovega diplomskega dela prav tako ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu COBISS.

Kot omenjeno, smo se za pojasnila včeraj obrnili tudi na Mijiča. Do objave članka odgovorov nismo prejeli.

Kateri politiki so že lagali o izobrazbi

V preteklosti je več poslancev javnosti posredovalo napačne ali zavajajoče podatke o svoji izobrazbi oziroma akademskih nazivih. Med odmevnejšimi primeri je bil nekdanji poslanec DeSUS Ivan Simčič. Mediji so razkrili, da je navajal neresnične podatke o svoji izobrazbi, zaradi česar je moral zapustiti poslansko skupino.

Vprašanja o izobrazbi so se pojavila tudi pri nekdanjem poslancu SDS Marjanu Bezjaku. V različnih javnih predstavitvah in na spletnih straneh so bili objavljeni različni podatki o njegovi izobrazbi, kar je sprožilo dvome o njihovi točnosti.

Leta 2013 je odmeval tudi primer nekdanjega poslanca Pozitivne Slovenije Boruta Ambrožiča. Univerza v Mariboru mu je odvzela magistrski naziv, zadeva pa je privedla do njegovega odhoda iz poslanske skupine.

Pozornost javnosti je pritegnil tudi primer nekdanje poslanke SDS Alenke Koren Gomboc, ki je lagala v svojem življenjepisu in oškodovala nekdanjega delodajalca. Poslanka je bila le štiri mesece.

Med najbolj razvpitimi pa ostaja primer nekdanjega poslanca SDS Branka Mariniča. Ta ni navajal lažne izobrazbe, temveč je bil pravnomočno obsojen, ker je univerzitetni izpit iz nemščine namesto njega opravljala druga oseba.

Vse Mijičeve laži in zavajanja

To sicer ni prvič, da se je Boris Mijič v javnosti znašel zaradi neresničnih ali zavajajočih navedb o svoji preteklosti. Ko so v javnost prišli podatki o dolgovih podjetja Progros do delavcev in države, ga je v bran vzel predsednik Resni.ce Zoran Stevanović. V stranki so zatrjevali, da je Mijič prevzel podjetje, ki je bilo že močno zadolženo, ter da ga je skušal rešiti pred propadom. Za finančne težave naj bi bili po njihovih navedbah krive razmere v gradbeništvu in neplačila naročnikov.

Toda dejstva kažejo drugačno sliko. Progros je družinsko podjetje, v katerem je bil Mijič že pred imenovanjem za direktorja prokurist, kar mu je dajalo skoraj enaka pooblastila kot direktorju. Nekdanji zaposleni so povedali, da je Progros dejansko vodil skupaj z očetom in podpisoval pogodbe. Po njihovih besedah sta oče in sin, ko je Progros zašel v finančne težave, dejavnost in reference prenesla na druga podjetja, prek katerih poslujeta še danes. Mijič med drugim dejavnost opravlja tudi prek ženinega s.p.

Ob tem ne gre spregledati niti sumov ponarejanja listin. Kot smo razkrili, so v času, ko je bil direktor Progrosa že Mijič, delavcem vročali odpovedi in jih odjavljali iz obveznih socialnih zavarovanj na podlagi domnevno ponarejene dokumentacije. Zaradi tega se je Mijič že zagovarjal na sodišču, kjer je odgovornost za sporne dokumente prevalil na svojo mater. •