NSi po odločbi ustavnega sodišča svari pred vračanjem koncesij

LJUBLJANA • Ustavno sodišče je odločilo, da tretja poved drugega odstavka 3. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, tako da presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, in sicer za investicije v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja, ni v neskladju z ustavo.

Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj je ob robu kolegija predsednika DZ dejal, da jih odločba tudi "nekoliko čudi, ker so koncesionarji tudi del javne zdravstvene mreže". Opozoril je, da bi se ob morebitnem vračanju koncesij poslabšala ponudba storitev v javnem zdravstvenem sistemu.

Spomnil je, da so v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije že spremenili določbo o razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev, a da ta zakon "stoji na ustavnem sodišču". Žakelj upa, da bo sodišče o njem odločilo čim prej, nato pa imajo po njegovih besedah že pripravljene tudi dopolnitve zakona, ki bi skrajšale čakalne dobe.

Opozicija: Ustavno sodišče je potrdilo javni interes

Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin je dejala, da jim je "ustavno sodišče dalo prav", ko je odločilo, da si koncesionarji denarja iz javne blagajne ne morejo izplačati. "Poslanke in poslanci nismo tukaj, da samo sprejemamo status quo in delamo manjše prilagoditve zakonodaje, ampak smo tukaj, da prepoznamo javni interes in takrat, ko je treba, sprejmemo pogumne odločitve," je povedala v izjavi v DZ.

"Sredstva, ki jih zberemo v javni blagajni, morajo biti porabljena za naš javni zdravstveni sistem, za krepitev kadrov, za infrastrukturo, za druge investicije, ne pa da se izplačajo zasebnikom. To je zdaj ustavno sodišče tudi pritrdilo," je še dodala Tacer Perlin.

Tudi vodja poslancev Levice in Vesne Asta Vrečko je dejala, da odločitev ustavnega sodišča pomeni, da so imeli v prejšnji vladni koaliciji in v stranki prav, ko "smo vztrajali, da se javni denar lahko uporablja zgolj za javno zdravstvo in koncesionarji tukaj niso izjema".

Namestnik vodje poslancev SD Luka Goršek pa je dejal le, da je ustavno sodišče povedalo svoje in da se v to nebi spuščal.

V ostalih parlamentarnih strankah se na odločbo ustavnega sodišča še niso odzvali.