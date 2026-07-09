O ograji na meji se po navedbah Matoza na ministrstvu niso pogovarjali

"Nagibam se k tehničnemu varovanju s tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi, s katerimi bomo aktivno prestrezali ilegalne migracije," je medijem dejal minister Matoz. Ob tem je poudaril, da je trenutno stanje varovanja dobro, boljše kot prej, zato dodatnih potreb ne vidi.

Slovenija je namreč junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. "Rezultati so vidni vsak dan, kajti vedno več migrantov prestrežemo," je dejal Matoz. "Vemo, da ilegalni prebežniki ne prihajajo na mejni prehod in pokažejo dokument, ampak prihajajo od drugod," je dejal.

Matoz je danes še dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, pri čemer je dodal, da so z rebalansom ministrstvu odvzeli znatna sredstva.

Člani odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo so sicer v torek sprejeli 12 sklepov. Želijo si, da ministrstvo pripravi program za povečanje števila policistov, izboljšanje plačnega in kariernega sistema ter ukrepe za zadržanje obstoječega kadra.

Zavzeli so se za povečanje števila policijskih patrulj na območjih z visoko stopnjo kriminalitete. Pozvali so k pripravi načrta za zmanjšanje nasilnega kriminala zlasti med mladimi in k avtocestni policiji.

Ministrstvo pa so tudi pozvali, naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Pozvali so ga tudi, naj poda policiji usmeritve za prednostno obravnavo sumov gospodarskega kriminala in korupcije v državnih družbah v tem času.