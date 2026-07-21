Odločitve o nadaljevanju obveznega cepljenja še ni
Po lanskem visokem davku poginov zaradi virusne bolezni modrikastega jezika zlasti med drobnico, letos v Sloveniji ta bolezen še ni bila zaznana. To pripisujejo spomladanskemu obveznemu cepljenju tako drobnice kot manj prizadetega goveda. Čeprav so se zaradi stranskih pojavov cepljenju upirali zlasti ekološki kmetje, umiritev smrtonosne bolezni pripisujejo prav temu.
SLOVENIJA • Prenašalke nalezljive bolezni modrikastega jezika (BTV) - krvosesne mušice - so že nekaj mesecev aktivne, a bolezni med drobnico letos še niso zaznali. Kljub številnim pomislekom, so se rejci drobnice in govedi večinsko odločili za obvezno cepljenje proti najpogostejšim trem od vsaj 24-ih sevov te smrtonosne bolezni. Daleč najvišja - 96 odstotna - je bila precepljenost najbolj prizadetih ovc. Odločitve, ali bo leta 2027 cepljenje ostalo obvezno, še ni.
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