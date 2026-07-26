Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela

Z droni inšpektorji hitreje, natančneje in bolj objektivno ugotavljajo dejansko stanje na terenu ter izboljšujejo kakovost dokazov v postopkih. Fotografija je simbolična.

LJUBLJANA • Brezpilotni letalniki tako pomembno pomagajo pri nadzoru ravnanja z odpadki, kjer morajo inšpektorji med drugim zanesljivo ugotoviti količine odpadkov, ki so se uporabile za nasipavanje zemljišč ali so skladiščene na posameznih lokacijah.

Na Inšpekciji RS za okolje in prostor so tako leta 2024 pridobil operativno dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih letalnikov v tako imenovani posebni kategoriji. S tem so postali uradni operater za izvajanje tovrstnih operacij, kar predstavlja pomemben korak v posodobitvi okoljskega inšpekcijskega nadzora, so v sporočilu za javnost zapisali na inšpekciji.

Sprva sta bila za upravljanje brezpilotnih letalnikov usposobljena dva inšpektorja, danes pa ima okoljska inšpekcija štiri certificirane pilote.

Brezpilotni zrakoplovi v kombinaciji s programsko opremo za fotogrametrično obdelavo fotografij, posnetih iz zraka, omogočajo izdelavo digitalnih modelov površja ter izračun prostornine odloženih ali skladiščenih odpadkov, zemljin in drugih materialov.

Na inšpekciji so pridobili tudi specializirano programsko opremo podjetja 3Dsurvey, s katero je mogoče natančno določiti količine odpadkov v okolju. Posebno vrednost nove tehnologije predstavlja možnost primerjave stanja zemljišč skozi čas.

Kot so pojasnili na okoljski inšpekciji, z uvedbo novih tehnologij pomembno krepijo svoje nadzorne zmogljivosti. Nove tehnologije ob tem omogočajo natančnejše in strokovno podprto ugotavljanje dejanskega stanja, prispevajo k učinkovitejšemu ukrepanju ob okoljskih kršitvah, višji kakovosti dokazov v inšpekcijskih postopkih ter boljšemu varovanju okolja, so prepričani.