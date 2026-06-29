Pirc Musar podpira slovensko priznanje Palestine in rešitev dveh držav

LJUBLJANA > "Slovenija je državo Palestino priznala 4. junija 2024, predsednica je to odločitev podpirala takrat in jo kot pravilno označuje tudi danes, poudarja pa, da s strani vlade sicer uradno ni bila seznanjena z nobenim novim konkretnim predlogom na to temo," so sporočili v uradu predsednice republike.

Janša je v intervjuju za izraelski časnik minuli teden napovedal selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine, njegove izjave pa so sprožile številne odzive. Kritični so bili zlasti predstavniki opozicijskih strank.

V uradu predsednice republike so danes dodali, da so odločitve o priznavanju ali nepriznavanju držav v pristojnosti državnega zbora, na podlagi predhodnega predloga vlade. Predsednica nanje ne more neposredno vplivati, lahko pa izrazi svoje stališče.

Pirc Musar po navedbah urada podpira rešitev dveh držav, saj je to edina pot do pravičnega in trajnega miru ter sobivanja Izraelcev in Palestincev. "A rešitev dveh držav lahko temelji le na priznanju obeh držav; če ena od njiju ni priznana, takšna rešitev v praksi ne more zaživeti," so dodali.

Gre za izbiro človečnosti

Predsednica je v tej luči poudarila, da pri tem vprašanju ne gre za izbiro med Palestino in Izraelom, temveč za izbiro človečnosti, mednarodnega prava in predvsem humanitarnega prava, kar so vrednote, na katerih zunanja politika Slovenije temelji vseh 35 let njene samostojnosti in neodvisnosti.

V uradu predsednice republike so izpostavili še, da je tudi Evropska komisija v današnjem odzivu poudarila, da bi selitev veleposlaništva v Jeruzalem pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dosedanjega skupnega stališča EU.

Zunanja politika Slovenije mora po oceni predsednice Pirc Musar temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN ter zavez, ki jih je Slovenija sprejela v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij.