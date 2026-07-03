Po osvežitvi prihaja prijetnejše poletje

Ker se je ozračje končno nekoliko ohladilo, bodo prihodnji dnevi idealni za plažno martinčkanje in ostale aktivnosti na prostem.

PRIMORSKA > Po več dneh izrazite vročine bomo na Primorskem končno spet nekoliko zadihali. Hladna fronta, ki je naše kraje prešla včeraj zvečer in danes ponoči, je prinesla nekaj osvežitve, vendar brez večjega temperaturnega obrata. Kot pojasnjuje dežurni vremenoslovec Agencije RS za okolje Timotej Kozelj, bodo najvišje dnevne temperature od četrtka naprej ostale okoli 30 stopinj Celzija.

Kratka vremenska napoved Na Primorskem bo od danes do nedelje prevladovalo sončno in suho vreme z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Jutranje temperature se bodo spustile pod 20 stopinj, v mestnih središčih bodo okoli 20 ali kakšno stopinjo več. Čez dan bo ponekod še pihala šibka burja, ki bo do večera oslabela. V ponedeljek pričakujejo nevihte predvsem v notranjosti Slovenije, na Primorskem pa se možnost zanje poveča šele v torek in sredo ob prehodu nove fronte. Na Bovškem bo nekoliko hladneje, največ do 28 stopinj, zjutraj bodo tam namerili okoli 15 stopinj, od ponedeljka naprej pa bo tam tudi več možnosti za popoldanske plohe in nevihte.

Poletje, kot mora biti

“Pri vas na Primorskem bodo od jutri naprej temperature okoli 30, morda 31 stopinj Celzija, kar bo v primerjavi z zadnjimi dnevi vseeno opazna osvežitev,” pravi Kozelj. Današnji dan bo sprva še nekoliko bolj oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo. Pihala bo šibka burja, ki bo postopno slabela.

Petek in konec tedna bosta po napovedih sončna in suha. Medtem ko lahko v notranjosti Slovenije nastane kakšna popoldanska ploha, na Primorskem padavin za zdaj ne napovedujejo “Za vikend kaže na precej jasno vreme brez padavin. Temperature bodo zelo podobne, okoli 30 stopinj. Skratka, poletje, kot mora biti.” napoveduje vremenoslovec.

Čeprav bodo dnevi prijetnejši, ostajajo noči ob morju razmeroma tople. V večini krajev južne Primorske bodo jutranje temperature znova padle pod 20 stopinj Celzija, nekoliko topleje pa bo v obalnih mestih, predvsem zaradi vpliva morja in urbanega okolja.

Na Bovškem bodo jutra hladna

Na Bovškem bo po osvežitvi nekoliko prijetneje kot ob morju. Dnevne temperature bodo večinoma dosegle od 27 do 28 stopinj Celzija, jutra pa bodo občutno svežejša, saj se bodo temperature spustile na okoli 15 stopinj ali celo kakšno stopinjo nižje. “Na Bovškem bo od ponedeljka naprej tudi več možnosti za popoldanske plohe in nevihte kot v južnejših krajih,” napoveduje Kozelj. Ljubitelji gora bodo zato v začetku prihodnjega tedna morali nekoliko pozorneje spremljati razvoj vremena.

V začetku prihodnjega tedna bo ozračje spet nekoliko bolj nestanovitno. V notranjosti države se bodo že v ponedeljek povečale možnosti za popoldanske plohe in nevihte, na Primorskem pa predvsem v torek in sredo, ko se nakazuje nov prehod vremenske fronte.

Hladen atlantski zrak je izrinil vročino

Težko pričakovani spremembi vremena je botrovala višinska dolina s hladnim zrakom, ki se je spustila nad srednjo Evropo, pri tleh pa je naše kraje z njo prešla hladna fronta. Hladnejši zrak prihaja iznad Atlantika prek Alp in postopoma izriva vročo zračno maso, ki je v preteklih dneh povzročala zelo visoke temperature.

Po prvih ocenah meteorologov je bil letošnji junij približno dve do dve in pol stopinji toplejši od dolgoletnega povprečja. Količina padavin pa se med posameznimi območji precej razlikuje, saj so bile nevihte tudi v zadnjih tednih izrazito krajevno omejene.