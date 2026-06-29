Podpredsednica SD Meira Hot: Han trdno v sedlu stranke

LJUBLJANA, KOPER > Podobno kot že Han na novinarski konferenci minuli teden, je tudi Hot v današnji izjavi v DZ poudarila, da je fokus stranke trenutno na pripravah na lokalne volitve. "Zelo bomo prisotni na terenu, želimo si še dodatno okrepiti posamezne občinske organizacije, v sredo na primer ustanavljamo odbor v Ilirski Bistrici," je dejala.

Hot: Hanov položaj na vrhu stranke je trden

V minulem tednu je namreč kar nekaj pozornosti poželo nedavno dogajanje ob menjavi vodstva občinske organizacije v Kopru in deklaracija SD Ljubljana, v katerem je predsedstvo ljubljanske organizacije stranke izrazilo nezadovoljstvo z rezultatom na volitvah v DZ, med drugim so kritični do vodstva in strategije, ki jo je stranka ubrala v volilni kampanji.

A Hot zagotavlja, da je Hanov položaj na vrhu stranke trden. O tem, ali bo temu tudi tako po volilnem kongresu, ki po sedanjih načrtih stranko čaka v začetku prihodnjega leta, pa je po njenih besedah prehitro prejudicirati. "Volilni kongres je namenjen temu, da se članstvo izreče o potencialnem aktualnem vodstvu ali novem vodstvu. Vse je odprto," je dejala podpredsednica stranke.

Hot: SD ima zelo močno razvito demokracijo

Izpostavila pa je tudi, da imajo v SD "zelo močno razvito demokracijo, kar je samo dobro". Po njenih besedah je tako kakršnakoli notranja kritika s ciljem doseganja boljših rezultatov dobrodošla.

Ob tem je pokomentirala tudi najnovejše meritve javnega mnenja. Nedeljska anketa Mediane za POP TV stranki kaže 7,9 odstotka podpore (maja 6,5 odstotka), kar je podpredsednica SD pospremila z besedami, da se trudijo v "ponovno histerični situaciji držati razumno, ostro in kritično opozicijsko držo", javnost pa to, kot kaže, prepoznava. "Dejstvo je tudi, da aktualna koalicija, kljub temu, da so rekli, da si želijo mirnega mandata, očitno dela drugače od njihovih besed," je dodala. Po njeni oceni je namreč koalicija že s prvimi zakoni začela rušiti demokratične in pravne standarde v državi, kar po besedah Hot pripomore k ogorčenju javnosti in temu, da vlada "enostavno nima podpore".