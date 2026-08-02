V soboto ponekod padli temperaturni rekordi, najtopleje v Biljah

Najtopleje je bilo včeraj v Biljah pri Novi Gorici, namerili so 39,2 stopinje Celzija.

SLOVENIJA > Na Agenciji RS za okolje (Arso) so v soboto po še ne povsem preverjenih podatkih na 13 postajah izmerili avgustovske rekorde, od tega na štirih postajah tudi absolutne, so objavili na facebooku. Kot je pojasnil Luka Ravnik, je po prvi avtomatski kontroli potrebna še drugostopenjska kontrola, po kateri se potrdijo uradni podatki.

Rekordne temperature so po objavljenih podatkih izmerili predvsem na območju Primorske, tako na nekaterih višinskih postajah kot po nižinah, kjer so se temperature marsikje dvignile čez 38 stopinj Celzija. Danes je po Ravnikovih besedah pričakovati nekoliko nižje temperature, te pa bodo odvisne tudi od posamezne lokacije. Razmere bosta krojila tudi vzhodni veter in na Primorskem burja, ki pripomore k višjim nočnim temperaturam in stopnjuje ogrevanje. Višje temperature je pričakovati še v prihodnjih dneh.

V soboto je absolutni rekord poleg merilne postaje Bilje padel tudi v Škocjanu in na Slavniku, kjer so 31. julija 2016 namerili 38,9 (Škocjan) in 33 stopinj Celzija (Slavnik), pa tudi na Šebreljskem vrhu, kjer so 27. junija 2019 izmerili doslej rekordne 30,7 stopinje Celzija.

Ponekod na Primorskem temperatura ponoči ni padla po 28 stopinj Celzija

Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ni padla pod 28 stopinj Celzija, v Podnanosu pa so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Medtem pa se je v zatišnih legah Notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija.

Po poročanju Arsa so se danes na Primorskem zbudili v zelo toplo jutro. Tam je ponoči zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija, so zapisali na facebooku.

Ob 6. uri so v Podnanosu izmerili 30,2 stopinji Celzija. Tik pod 30, in sicer 29,8 stopinje Celzija so zjutraj namerili v Biljah pri Novi Gorici, 28,8 stopinje Celzija na Markovcu v Kopru, desetinko manj pa v Kubedu. V Dolenjah pri Ajdovščini je bilo ob 6. uri 28,5 stopinje Celzija.

Drugače pa je bilo v zatišnih legah na Notranjskem, kjer se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija, so še dodali na Arsu.

Na Arsu tudi za danes na Primorskem napovedujejo povečini šibko burjo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 °C.

Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo, drugod po državi velja oranžno opozorilo.